Nouveau rapport du directeur national de santé publique - Un portrait sur le vieillissement en santé au Québec

QUÉBEC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'édition 2021 du rapport du directeur national de santé publique, intitulé Vieillir en santé, s'inscrit dans le paysage démographique actuel du Québec, qui est en plein changement en raison de la proportion croissante des personnes aînées dans la société. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a procédé aujourd'hui à la publication de ce rapport élaboré conjointement par la Direction générale de la santé publique et l'Institut national de santé publique du Québec.

Ce document, qui présente le phénomène du vieillissement accéléré de la population comme un enjeu concret de santé publique, a été conçu avant même que la pandémie de la COVID-19 ne frappe le Québec. Bien que son contenu soit encore tout à fait pertinent, il demeure important de garder à l'esprit que d'autres portraits seront éventuellement présentés. Ceux-ci viendront compléter ce rapport grâce à une prise en considération des récents événements qui ont secoué le Québec, et tout particulièrement les personnes aînées.

Parmi les conclusions soulevées dans le rapport, notons entre autres le fait que le vieillissement se présente sous des réalités plurielles et qu'il s'agit d'un processus continu qui est influencé par le parcours de vie des personnes. On y trace un portrait détaillé de la situation des aînés d'aujourd'hui et de leurs défis, qu'ils soient socioéconomiques ou liés à leur environnement. Le rapport propose également des pistes de solution pour soutenir un vieillissement actif et en santé.

« La pandémie que nous traversons depuis les derniers mois a changé à jamais notre vision des actions qui sont à mettre en priorité pour améliorer la santé et le bien-être des populations vieillissantes. Cette crise a également fait ressortir certaines réalités qui étaient déjà connues, comme en atteste ce rapport. De nombreux gestes ont été posés ou le seront bientôt afin de favoriser un vieillissement en santé. Les constats de ce rapport nous seront donc d'une aide précieuse, en attendant que d'autres analyses plus récentes viennent guider nos actions futures. »

Horacio Arruda, directeur national de santé publique

Rappelons qu'au Québec, la proportion des aînés dans la population était de 18 % en 2016 et qu'elle devrait être de 25 % en 2031. Il est à noter que la moitié des personnes de 65 à 74 ans sont affectées par une incapacité, et que la proportion passe à quatre personnes sur cinq à partir de 85 ans.

Il faut toutefois préciser que plus de la moitié des personnes de 65 ans et plus sont physiquement actives, que plusieurs agissent comme personne proche aidante et que certaines travaillent toujours. D'ailleurs, un environnement bâti accessible et inclusif peut contribuer au maintien d'habitudes de vie saines ainsi qu'à une vie sociale active et, par le fait même, exercer une influence positive sur la santé des personnes aînées.

Voici des pistes d'amélioration proposées dans le document pour favoriser le bien-être des personnes vieillissantes :

agir davantage sur les déterminants de la santé pour retarder l'apparition des maladies chroniques et le déclin cognitif, et ainsi favoriser le maintien de l'autonomie jusqu'à un âge avancé;

intensifier les efforts visant à réduire les inégalités sociales de santé;

créer des environnements mieux adaptés aux capacités des personnes vieillissantes;

contrer l'âgisme et multiplier les actions permettant de briser l'isolement social;

optimiser la communication et l'information destinées aux aînés.

