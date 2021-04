Nouveau questionnaire pour guider les personnes enceintes à propos de l'activité physique durant la grossesse

La Société canadienne de physiologie de l'exercice a créé le Questionnaire Menez une vie plus active pendant la grossesse afin d'aider les personnes enceintes à surmonter les obstacles qui pourraient les empêcher d'être physiquement actives

OTTAWA, ON, le 15 avril 2021 /CNW/ - La pratique régulière d'activité physique est un aspect important d'une grossesse en santé, selon l'Édition 2019 des Directives canadiennes en matière d'activité physique pendant la grossesse de la SOGC et de la SCPE. À cet égard, le nouveau Questionnaire Menez une vie plus active pendant la grossesse publié par la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE) est conçu pour identifier le petit nombre de personnes qui devraient demander des conseils médicaux avant de commencer ou de continuer à faire de l'activité physique pendant leur grossesse, et pour apaiser les inquiétudes que pourraient avoir la majorité de personnes enceintes en santé par rapport à l'adoption ou au maintien d'un mode de vie actif.

« Ce nouveau questionnaire fondé sur des données probantes est conçu pour être autoadministré et fournit des conseils clairs aux personnes enceintes afin de confirmer s'il est sécuritaire pour elles de commencer ou de continuer à faire de l'exercice pendant ce moment tout spécial de leur vie », indique Margie Davenport, Ph. D., du Program for Pregnancy and Postpartum Health [Programme de santé pendant la grossesse et le post-partum] de l'Université de l'Alberta, la présidente du groupe d'experts de la SCPE. « L'activité physique est sécuritaire pour la plupart des personnes enceintes, mais dans certains cas, les gens doivent d'abord consulter leur professionnelle ou professionnel de la santé, et ce questionnaire leur indique si tel est le cas. »

Consultez le questionnaire à scpe.ca/menezunevieplusactive-grossesse.

Ce court questionnaire aide les gens à décider s'ils devraient parler à une professionnelle ou un professionnel de la santé avant de commencer ou de continuer à être physiquement actifs. Il contient une liste de questions de type « oui ou non » concernant des troubles médicaux préexistants (p. ex. diabète de type 1) et des troubles liés à la grossesse (p. ex. placenta praevia), de même que d'autres raisons qui pourraient préoccuper la personne enceinte en lien avec l'activité physique pendant la grossesse. Une réponse positive à l'une ou l'autre des questions indique qu'il serait bénéfique pour la personne de discuter avec son professionnel de la santé. Par ailleurs, des questions au sujet du niveau d'activité physique avant et pendant la grossesse, et du niveau souhaité d'activité physique sont incluses pour aider à lancer la conversation avec une ou un professionnel(le) de l'exercice qualifié(e) au sujet de l'adoption ou du maintien d'un style de vie actif.

Élaboré de pair avec le Questionnaire Menez une vie plus active pendant la grossesse, le document d'accompagnement Formulaire de consultation du professionnel de la santé concernant l'activité physique prénatale aide les professionnels de la santé à avoir un échange constructif sur les bienfaits de l'activité physique avec leurs patientes enceintes et à discuter de modifications à apporter à leur plan d'activité physique, au besoin. Ensemble, ces nouveaux outils aideront les personnes enceintes qui souhaitent devenir actives à obtenir les bons conseils et à apaiser leurs incertitudes.

« La SCPE élabore depuis longtemps des directives et des formulaires d'évaluation préliminaire reconnus à l'échelle internationale en lien avec l'activité physique dans le cadre de ses travaux visant à appliquer la science à la pratique. Nous sommes fiers d'avoir réuni un groupe de cliniciens et de professionnels de l'exercice afin de créer cet important outil pour les personnes enceintes », indique pour sa part le président du conseil d'administration de la SCPE, Adam Upshaw, Ph. D., du Niagara College. « Aucun autre questionnaire de ce genre n'existe dans le monde. Il est clair, facile à utiliser, et réduit les obstacles à l'adoption ou au maintien d'un mode de vie actif pendant la grossesse. Les personnes enceintes, les professionnels de l'exercice qualifiés et les professionnels de la santé de partout au Canada sont encouragés à télécharger et à utiliser le Questionnaire. »

Le Questionnaire Menez une vie plus active pendant la grossesse a été élaboré par un groupe d'experts de la Société canadienne de physiologie de l'exercice, de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, du Collège des médecins de famille du Canada, de l'Académie canadienne de médecine du sport et de l'exercice et de la Division santé des femmes de l'Association canadienne de physiothérapie, et par des chercheurs de renom du domaine de l'exercice et de la grossesse du Canada et des États-Unis. Le Questionnaire et le Formulaire de consultation du professionnel de la santé sont disponibles dans le site Web de la SCPE : en français scpe.ca/menezunevieplusactive-grossesse et en anglais csep.ca/getactivequestionnaire-pregnancy.

