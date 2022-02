Nouveau Québec sans frontières - Plus de 4,7 M$ à 11 organismes de coopération internationale

QUÉBEC, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, annonce un appui financier de 4 769 187 $ sur une période de trois ans pour le volet 2 du Nouveau Québec sans frontières (NQSF). Cet appui permettra de soutenir 11 organismes de coopération internationale (OCI) québécois.

Les organismes sélectionnés, qui sont répartis dans trois régions du Québec (Capitale-Nationale, Montérégie et Montréal), génèrent 238 emplois et mobilisent plus de 2 000 bénévoles. Ces OCI contribuent à la vitalité économique du Québec et à la sensibilisation de la population québécoise à divers enjeux internationaux.

Les propositions retenues permettront de partager l'expertise québécoise, de renforcer les relations bilatérales du Québec et d'apporter un soutien à des populations plus vulnérables dans 11 pays, soit cinq de l'Afrique francophone et six de l'Amérique latine et des Antilles. Les projets toucheront principalement les secteurs suivants : la santé, la sécurité alimentaire, le développement économique inclusif, la lutte contre les changements climatiques, les droits de la personne ainsi que la participation démocratique et la société civile. Ils permettront aussi d'apporter une contribution concrète à 11 objectifs de développement durable des Nations Unies.

Les OCI soutenus sont : Audition mondiale, Carrefour international, Cyclo Nord-Sud, Développement et Paix, Fondation KANPE, Humanité & Inclusion, Ingénieurs sans frontières Québec, Mer et Monde, Santé Monde, SOCODEVI et UPA Développement international.

L'appel à propositions pour le volet 2 du NQSF - Soutien aux projets ponctuels - a eu lieu du 21 juin au 7 octobre 2021. Les dossiers ont été évalués par un comité de sélection.

« Je suis ravie que notre gouvernement offre l'appui nécessaire afin que nos partenaires en matière de solidarité internationale puissent poursuivre leur mission. Ce programme contribuera à améliorer la vie des populations en situation de vulnérabilité, tout en sensibilisant la population québécoise aux enjeux de solidarité internationale. À travers le monde, ces organismes sont de véritables porte-étendards des valeurs de partage et de solidarité de la nation québécoise. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants et détails du programme :

Le programme NQSF soutient la mission globale des OCI québécois et appuie également la réalisation de projets ponctuels, et ce, au bénéfice des populations des pays en situation de vulnérabilité, prioritairement situés en Afrique francophone, en Amérique latine et aux Antilles.

Le volet 2 du NQSF offre un soutien à des projets ponctuels des OCI qui visent à répondre à des besoins spécifiques, soit par la réalisation

d'un projet pilote ou le développement d'une expertise ou d'une collaboration avec un partenaire.

Dans une perspective de développement durable, de droits de la personne, dont l'égalité entre les femmes et les hommes, et d'autonomisation des femmes, les propositions retenues contribueront à l'effort international de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Deux des projets soutenus s'inscrivent dans la mesure « Soutenir le rayonnement international de l'expertise québécoise en économie sociale » du Plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES) 2020-2025.

https://www.quebec.ca/gouvernement/relations-internationales/solidarite-internationale/quebec-sans-frontieres/soutien-mission-globale/soutien-projets-ponctuels#c92776

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 999-1939; Information : Patricia Leopoldino, Conseillère en communication, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Tél. : 418 559-1298, mrif.gouv.qc.ca, Québec.ca/international