Nouveau Québec sans frontières - Plus de 10,5 M$ à 20 organismes de coopération internationale

QUÉBEC, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, annonce un appui financier de 10 744 789 $ sur une période de trois ans, qui permettra de soutenir 20 organismes de coopération internationale (OCI) québécois.

Les organismes sélectionnés sont répartis dans 10 régions du Québec et génèrent 764 emplois tout en mobilisant plus de 1 260 bénévoles. Ces OCI contribuent à la vitalité économique du Québec tout en sensibilisant la population québécoise à divers enjeux internationaux.

Les propositions retenues favoriseront également le partage de l'expertise québécoise ainsi que le renforcement des relations bilatérales du Québec, et apporteront du soutien à des populations vulnérables de 22 pays, dont 13 pays de l'Afrique francophone et 9 pays de l'Amérique latine et des Antilles. Cet appui permettra de contribuer à la mise en œuvre des différents projets sélectionnés, parmi lesquels on retrouve notamment quatre projets visant l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne dans une perspective de développement durable.

Il est possible de consulter la liste des organismes retenus dans la section Nouveau Québec sans frontières de Québec.ca à l'adresse : https://www.quebec.ca/gouvernement/relations-internationales/solidarite-internationale/quebec-sans-frontieres/soutien-mission-globale.

Citation :

« Au terme de l'appel à propositions du premier volet du Nouveau Québec sans frontières (QSF), je suis heureuse que notre gouvernement soutienne 20 OCI québécois qui bénéficieront d'un appui financier de plus de 10,5 M$ sur trois ans. Le Nouveau QSF permet de renforcer leur mission et leur capacité d'action sur le terrain dans les pays où ils déploient leurs efforts. Leurs réalisations bénéficieront aux populations vulnérables de nombreux pays et contribueront à maintenir des emplois au Québec, notamment en région. Elles favoriseront aussi le rayonnement de l'expertise québécoise à l'étranger et permettront au gouvernement du Québec de contribuer concrètement à l'atteinte d'objectifs de développement durable des Nations Unies. »



Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants et détails du programme :

Le programme Nouveau QSF a été créé en regroupant trois programmes de solidarité internationale auparavant offerts par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Il soutient la mission globale des OCI québécois et appuie également la réalisation de projets ponctuels, et ce, au bénéfice des populations des pays en situation de vulnérabilité, prioritairement situés en Afrique francophone, en Amérique latine et aux Antilles.

Le volet 1 du Nouveau QSF propose un soutien financier davantage axé sur la mission des OCI, qui pourront ainsi agir avec une plus grande souplesse administrative et financière auprès des communautés ciblées sur les territoires priorisés.

Dans une perspective de développement durable, de droits de la personne, incluant l'égalité entre les femmes et les hommes, et d'autonomisation des femmes, les propositions retenues contribueront à l'effort international de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Elles visent également différents secteurs d'activité, dont le développement économique, la sécurité alimentaire et la lutte contre les changements climatiques.

Lien :

https://www.quebec.ca/quebecsansfrontieres

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Renseignements: Source : Flore Bouchon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 418 649-2319; Information : Patricia Leopoldino, Conseillère en communication, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Tél. : 418 559-1298, mrif.gouv.qc.ca, Québec.ca/international