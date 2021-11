Nouveau projet pour encourager l'initiative - Les jeunes invités à se joindre au 104

QUÉBEC, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - Inspirer et propulser la jeunesse à prendre action pour faire une différence, voilà la mission que s'est donnée le 104, une toute nouvelle fondation mise sur pied dans le but de créer une véritable communauté jeunesse engagée. Le 104 veut rapidement faire sentir son impact avec le lancement d'un premier projet sous le thème Taille ta place qui offrira 145 000 $ en bourses pour des projets personnels et communautaires à des jeunes de moins de 21 ans.

Lancée par Vincent et François Thériault, les deux frères derrière l'entreprise Surmesur, ainsi que Simon Gauthier et Catherine Savoie, le 104 vise à guider les jeunes générations en créant et en supportant des projets qui favorisent l'esprit d'initiative et proposent des expériences participatives. L'équipe du 104 espère ainsi aider les jeunes à franchir leurs barrières personnelles et sociales en agissant sur leurs intérêts et leurs idées avec une mentalité entrepreneuriale.

Le 104, un clin d'œil au parcours de ses fondateurs

C'est lorsque Vincent et François habitaient dans un petit appartement -- dont l'adresse était le 104 -- en compagnie de leur grand ami Simon Gauthier et de la conjointe de Vincent, Catherine Savoie, que sont nés les ambitions et grands projets du quatuor. Ainsi, le 104 représente l'idée d'un espace où des jeunes pourront à leur tour s'épanouir, prendre des initiatives, vivre des expériences significatives et aller au bout de leurs ambitions ; un peu à la manière de ce que l'appartement # 104 a été dans le parcours du quatuor.

Se sachant dans une position privilégiée, le groupe souhaite par leurs actions contribuer à former des leaders qui agiront de manière engagée dans leur propre vie et auprès de leur communauté.

Taille ta place, un premier projet porteur

Le premier projet du 104, Taille ta place, consiste en un programme de bourses disponibles aux jeunes souhaitant réaliser des projets personnels ou communautaires. Par ce premier projet, le groupe souhaite démocratiser la prise d'action -- laquelle peut parfois être intimidante -- en plus d'inspirer la persévérance, la créativité et l'audace de s'engager dans une démarche.

Ainsi, les jeunes ayant des projets de nature personnelle, comme de lancer un EP de musique, ou de nature communautaire, comme de démarrer un potager sur le toit d'une école, peuvent dès maintenant déposer leur candidature afin de recevoir une bourse.

En bref, Taille ta place, c'est :

Un total de 145 000 $ de bourses remis à des projets au terme d'une loterie ;

30 bourses de 1 500 $ pour des projets personnels, dont une bourse coup de cœur ;



5 bourses de 20 00 $ pour des projets communautaires, dont une bourse coup de cœur.

Un accompagnement complet des bénéficiaires des bourses dans la réalisation de leur projet.

Une opportunité pour les jeunes de créer des projets provoquant un changement et influençant une ou plusieurs vies.

Un programme destiné aux 21 ans et moins de la province de Québec ;

L'instigateur du projet et les membres de l'équipe doivent être âgés de 21 ans ou moins et être résidents de la province de Québec ;



Le projet doit être l'idée, l'initiative d'un jeune et non celui d'un adulte ;



Le projet doit être supporté par une personne de 22 ans et plus du début à la fin ;



Le projet doit pouvoir être réalisé en moins de 12 mois.

Une façon pour le 104 d'encourager les jeunes à faire preuve d'engagement envers leurs intérêts afin de créer, construire et changer le cours des choses, une action à la fois.

Pour plus d'informations ou pour déposer un projet qui pourrait changer la vie d'un jeune et/ou de sa communauté : www.tailletaplace.com.

Citations

« Comme personne et comme entrepreneurs, nous croyons en la philosophie du "donner au suivant" et nous cherchions un moyen de redonner à la société. Avant de nous lancer, nous avons d'abord pris le temps de rencontrer de nombreux organismes et intervenants pour obtenir leur perspective sur les défis et besoins des plus jeunes générations. Ce qui nous a permis de connaitre plusieurs organismes et fondations dont les missions et le rôle sont remarquables. Cet exercice nous a aussi amenés à nous questionner sur notre propre vision quant au moyen de nous impliquer. Et notre conclusion a été la suivante : c'est en faisant quelque chose qui nous ressemble que nous parviendrions à créer un projet qui suscitera chez les jeunes la motivation et l'engagement. Parce que nous croyons au pouvoir de l'éducation et aux effets positifs d'investir auprès des jeunes, nous avons choisi de créer le 104 et de lancer un premier projet : Taille ta place. Ces initiatives visent à encourager le passage à l'action ainsi que la conception de projets porteurs et significatifs par et pour les jeunes. »



- Simon Gauthier, directeur général, Le 104

« Plus qu'une fondation, le 104 se veut une occasion de travailler avec les jeunes générations pour qu'ils nous aident à bâtir des projets significatifs pour eux. Le 104 en est encore à ses balbutiements et ce qu'on souhaite, c'est se placer d'égal à égal avec les jeunes pour ériger les bases de cette fondation et créer avec eux ses projets à venir. Une étape à la fois, le 104 va prendre forme autour de projets porteurs portés par les jeunes générations. »

- Vincent Thériault, cofondateur du 104 et PDG de Surmesur

À propos du 104

Le 104 a pour objectif d'inspirer et de propulser les jeunes à franchir leurs barrières personnelles et sociales en agissant sur leurs idées et leurs intérêts. L'organisme souhaite ainsi donner aux jeunes l'occasion de développer leur plein potentiel, de bâtir leurs passions et de vivre une vie à la hauteur de leurs ambitions tout en exerçant un impact positif autour d'eux.

www.tailletaplace.com

www.action104.com

