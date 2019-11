Nouveau projet d'agrandissement du parc éolien Limekiln en Écosse

MONTRÉAL et DORSET, Royaume-Uni, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les sociétés d'énergie verte Infinergy et Boralex ont fait une demande d'agrandissement du projet Limekiln, un parc qui sera composé de 21 éoliennes (capacité de près de 90 MW) près de Limekiln, au sud de Reay au Caithness. L'agrandissement proposé vise un site se trouvant à l'est du projet de parc éolien actuel, dans la forêt de Broubster (Achaveilan North), et il permettra d'augmenter la capacité d'environ 20 MW.

Nick Sage, chargé de projet chez Infinergy, affirme : « Nous sommes ravis que cet emplacement supplémentaire adjacent au parc éolien Limeklin soit maintenant disponible et qu'il nous soit possible d'envisager l'agrandissement du site déjà approuvé. L'emplacement est idéal pour accroître la capacité du parc. Cela permettra non seulement de produire plus d'énergie verte, mais également d'augmenter les retombées économiques pour la collectivité. »

« Le parc éolien Limekiln était notre premier projet en Écosse, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'optimiser son potentiel grâce à ce projet d'agrandissement », explique Nicolas Wolff, vice-président et directeur général, Boralex Europe. « Nous croyons que le fait de pouvoir optimiser la capacité d'un parc éolien en réalisant de tels projets d'agrandissement nous aidera à agir face aux enjeux climatiques. »

Situé à 2,8 km au sud-ouest de la centrale électrique Dounreay, le projet d'agrandissement consiste en l'ajout de sept éoliennes et sera relié au projet de parc Limekiln, qui compte 21 éoliennes et qui est déjà approuvé. Nous prévoyons soumettre ce projet d'agrandissement du parc au gouvernement de l'Écosse au printemps 2020. Des journées portes ouvertes seront organisées dans la collectivité les mercredi et jeudi 20 et 21 novembre, à l'hôtel de ville de Reay (de 15 h à 19 h le mercredi et de 14 h à 19 h le jeudi). Ces rencontres ont pour but de consulter les membres de la collectivité locale à l'égard de ce nouveau projet ainsi que de les tenir au courant des plans relatifs aux travaux de construction prévus sur le site.

Ce projet d'agrandissement ne devrait entraîner aucun retard dans la réalisation du projet initial du parc. Les travaux de construction devraient commencer en 2021, et nous prévoyons que le site sera pleinement opérationnel d'ici la fin de 2022.

En octobre 2017, Infinergy et Boralex ont annoncé la signature d'un accord de coentreprise en parts égales, qui a pour objectif la création d'un portefeuille de projets éoliens terrestres situé principalement en Écosse et d'une capacité totale estimative de 325 MW.

