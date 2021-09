Nouveau programme - Lancement d'un nouveau programme visant à soutenir les infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur au Québec

VICTORIAVILLE, QC, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a dévoilé aujourd'hui un tout nouveau programme gouvernemental visant à soutenir la mise à niveau et la construction d'infrastructures sportives en milieu scolaire et dans les établissements d'enseignement supérieur.

Le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur (PSISRSES), doté d'une enveloppe de 175 millions de dollars, permettra de soutenir des projets à travers le Québec. La création de ce programme vise à accroître le nombre d'infrastructures sportives et récréatives scolaires et à mettre à niveau les infrastructures existantes afin d'assurer leur accessibilité à l'ensemble de la population.

Les établissements admissibles au programme sont les centres de services scolaires, les commissions scolaires, les établissements privés, les collèges d'enseignement général et professionnel (cégeps) et les établissements universitaires. Ils pourront soumettre une demande de financement et déposer leur projet à partir du 15 septembre, et ce, jusqu'au 26 novembre 2021. Tous les types d'installations sportives et récréatives scolaires, par exemple un gymnase ou une piscine, pourront être financés par ce programme.

Citation :

« De plus en plus, la pratique du sport est importante pour la population. À travers le Québec, les besoins en infrastructures sportives et récréatives sont immenses et c'est pourquoi ce nouveau programme a été mis sur pied. L'ensemble des étudiants, des élèves et des citoyens méritent de pouvoir profiter du plaisir de bouger dans des infrastructures modernes, accessibles et de qualité. C'est pourquoi j'encourage les établissements admissibles à soumettre leurs projets dès le 15 septembre. Ce programme d'envergure permettra de consolider l'offre de services, de moderniser les infrastructures existantes et d'en créer de nouvelles. J'ai déjà hâte de voir tous les beaux projets qui pourront se concrétiser grâce à cette enveloppe financière importante. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur relève du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

Ce programme est distinct du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure et du Programme de soutien aux installations récréatives et sportives. Il s'adresse expressément aux milieux scolaires et d'enseignement supérieur et a pour objectif d'améliorer le réseau des infrastructures sportives scolaires.

Pour être admissibles, les infrastructures devront notamment :

être un terrain sportif, un bâtiment ou un équipement non amovible nécessaires au déroulement d'activités physiques et sportives dans les sphères de l'initiation, de la récréation et de la compétition;



être destinées dans un premier temps à l'utilisation par la clientèle des réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur et accessibles au public pendant certaines plages horaires.

Les travaux et interventions admissibles sont la rénovation, la mise aux normes, l'aménagement, la construction et l'intégration des arts à l'architecture.

Les organismes admissibles ne pourront obtenir une aide financière supérieure à 5 millions de dollars.

Liens connexes :

Pour plus de détails sur le PSISRSES : http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/psisrses/

Politique de l'activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge! : http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/politique-de-lactivite-physique-du-sport-et-du-loisir/au-quebec-on-bouge/

: http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/politique-de-lactivite-physique-du-sport-et-du-loisir/au-quebec-on-bouge/ https://www.facebook.com/auqconbouge/

