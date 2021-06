Nouveau programme d'aide pour les petites municipalités - 90 M$ pour soutenir les infrastructures municipales dans les régions

QUÉBEC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière de lancer un tout nouveau programme doté d'une enveloppe de 90 M$, le Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM). Ce dernier vise à soutenir les municipalités de 5 000 habitants et moins dans la réalisation de travaux d'amélioration de leurs infrastructures municipales et communautaires.

Le PRABAM s'inscrit dans la vision du gouvernement du Québec d'encourager la vitalité économique et sociale dans les régions, notamment dans les plus petites municipalités. Ainsi, sur une période de deux ans, les plus petites municipalités pourront entre autres procéder à des travaux de rénovation, de réfection, de mise aux normes, d'agrandissement ou de construction de leur centre et salle communautaire, de leur hôtel de ville, de leur caserne de pompiers, de leur garage et de leur entrepôt municipal.

Le PRABAM est issu du Plan d'action pour le secteur de la construction, qui vise la relance économique par l'accélération des investissements provenant du Plan québécois des infrastructures (PQI).

Citation :

« Aujourd'hui, je suis très fière de lancer ce tout nouveau programme, le PRABAM, qui permettra de soutenir la vitalité économique et sociale dans les municipalités de 5000 habitants et moins. Ce sont 90 M$ que nous investissons dans nos régions pour améliorer les infrastructures municipales et communautaires. Notre gouvernement contribue ainsi directement à l'amélioration de l'état des bâtiments municipaux et des services offerts aux citoyens, tout en donnant un coup d'accélérateur à la relance économique des régions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Les sommes réservées pour le PRABAM sont inscrites dans le PQI 2021-2031. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRABAM se veut un outil complémentaire aux programmes existants, notamment à celui de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) ainsi qu'au programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM).

Rappelons que le RÉCIM, également sous la responsabilité du MAMH, appuie les municipalités dans la réalisation de travaux visant notamment à répondre à des problématiques importantes associées à l'état de leurs infrastructures de base comme une caserne de pompiers ou un garage municipal.

