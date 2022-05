NOUVEAU PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT CHEZ MYCÉLIUM INCUBATEUR-ACCÉLÉRATEUR

QUÉBEC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Jeudi dernier, lors de la soirée de reconnaissance qui célébrait la réussite des entrepreneurs ayant complété avec succès leur programme INCUBATION, MYCÉLIUM a lancé un tout nouveau programme d'accompagnement : le programme ÉVOLUTION. Il est destiné aux entrepreneurs qui désirent propulser leurs entreprises du secteur bioalimentaire à un niveau supérieur et qui visent la croissance.

Suite logique du programme INCUBATION, ce programme s'adresse aux incubés actuels de MYCÉLIUM mais aussi à toute entreprise ayant déjà commercialisé un produit et qui a plan d'affaires. Le programme ÉVOLUTION est un programme d'accompagnement personnalisé, d'une durée de 6 à 24 mois qui vise à accélérer et soutenir le développement de l'entreprise.

Grâce à la collaboration étroite de joueurs clefs de l'écosystème dont Entrepreneuriat Laval, l'entrepreneur aura du support pour élaborer une stratégie de croissance, pour réévaluer ses défis actuels et futurs et pour consolider son modèle d'affaires.

"Si le programme INCUBATION est un marathon qui permet de passer de l'idée à la commercialisation en 12 mois, ÉVOLUTION est un programme en mode sprint de 6 mois qui vise la croissance a déclaré la directrice générale Créneau d'excellence Aliments Santé et de MYCÉLIUM, Annie Champagne."

En plus de leurs heures de coaching bimensuelles, les entrepreneurs de ce nouveau programme auront accès à :

2 h, par bloc de 6 mois, de consultation avec nos experts en résidence dont BEEZ Créativité Média, ROBIC Avocats, Rupico, INAF et plusieurs autres ;

64 h par mois d'accès à la cuisine commerciale ;

24 h par mois d'accès à l'Espace Validation de MYCÉLIUM, tous deux situés au cœur du Grand Marché de Québec.

FIN DU PARCOURS DES INCUBÉS DES CORHORTE 1 À 5

Depuis 2019, MYCELIUM a accompagné plus de 55 entrepreneurs. La soirée reconnaissance d'hier célébrait plus spécifiquement la ténacité, la passion et la réussite d'une vingtaine d'entrepreneurs qui ont réussi le lancement de leurs produits innovants et d'en faire des succès commerciaux. Pour la liste des incubés reconnus et le nom de leur entreprise, référez-vous à l'annexe à la fin de ce communiqué.

À PROPOS DE MYCÉLIUM INCUBATEUR-ACCÉLÉRATEUR

Géré par le Créneau d'excellence Aliments Santé, MYCÉLIUM est un incubateur-accélérateur d'entreprises en transformation alimentaire dévoué au développement et à la mise en marché de produits alimentaires innovants et à valeur ajoutée. Inauguré en 2019, l'incubateur est appuyé par la Ville de Québec, le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), de Capitale entrepreneur, du Centre de formation professionnelle de Neufchâtel, rattaché au Centre de services scolaire de la Capitale et d'Entrepreneuriat Laval.

À PROPOS DU CRÉNEAU D'EXCELLENCE ALIMENTS SANTÉ

Le Créneau d'excellence Aliments santé est un regroupement de transformateurs alimentaires et d'acteurs du secteur qui collaborent étroitement au développement et à la mise en marché de produits alimentaires sains, innovants et à valeur ajoutée. Les créneaux d'excellence issus de la démarche ACCORD sont une initiative du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

À PROPOS D'ENTREPRENEURIAT LAVAL

Entrepreneuriat Laval est l'incubateur d'entreprises de l'Université Laval et le gestionnaire de La Centrale - espace entrepreneurial. Sa mission est d'accompagner les membres de la communauté universitaire engagés activement dans le démarrage d'entreprises responsables, en misant sur la complémentarité des ressources de l'Université Laval et des acteurs stratégiques de la région.

INCUBÉS QUI ONT COMPLÉTÉ AVEC SUCCÈS LE PROGRAMME INCUBATION CHEZ MYCÉLIUM INCUBATEUR-ACCÉLÉRATEUR

Cohorte 1, Sophie Bourlard, Les Macarons de Sophie

Cohorte 1, Leattytia Badibanga, Pattes Vertes

Cohorte 1, Alexane Thiffeault, Les Snoros

Cohorte 1, Patrick Gignac, Keys Nutrition

Cohorte 2, Julie Forest, Ogres et suisse

Cohorte 2, Pierre Houle, MONSIEUR MABOULE

Cohorte 3, Sandra Mercier, Macaronie & Cie

Cohorte 3, Vincent St-Laurent, Trebalt

Cohorte 3, Etienne Amyot-Baras, Trebalt

Cohorte 3, Marie-Hélène Dufour, Les siffleux

Cohorte 4, Alexandre Beaulieu, La Pizza Shop

Cohorte 4, Christiana Bédard-Thom, La Pizza Shop

Cohorte 4, Mamadou Barry, Les petits pots de Barry

Cohorte 5, Meriem Tlili, Kool Chiche

Cohorte 5, Patricia Larose, Les aliments Happy Fire

Cohorte 5, Catherine Dionne Foster, La Korrigane

Cohorte 5, Marie-Pier Rousseau

Cohorte 5, Dominique Jobin

Cohorte 5, Alexandre L'Heureux, Mola Mola science

SOURCE Créneau d'excellence Aliments Santé

Renseignements: Annie Champagne, Directrice générale, Créneau d'excellence Aliments Santé et de MYCÉLIUM, [email protected], Cell : 581-398-3136, alimentssante.ca et MYCÉLIUM.ca