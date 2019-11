Nouveau président à la tête du conseil d'administration de la Fondation de l'ITHQ

Titulaire d'un Baccalauréat en éducation de l'Université de Sherbrooke et d'un diplôme de 2 e cycle de l'Université de Montréal, en administration de l'éducation, M. Dubois compte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie alimentaire au Canada. Ses qualités de négociateur, de communicateur et d'entrepreneur seront des atouts certains pour le développement des activités de la Fondation de l'ITHQ.

M. Dubois confie sa motivation à assumer ses nouvelles fonctions à la tête du conseil : « Après plus de 10 années à l'extérieur du Québec, je réalise à quel point le visage de Montréal et du Québec a changé. Une institution telle que l'ITHQ doit être au centre de notre industrie et de nos investissements philanthropiques. Mousser la réputation de notre savoir gastronomique, touristique et hôtelier à travers l'éducation spécifique et pointue est la clé du succès de notre industrie et des étudiants de l'ITHQ. »

M. Dubois succède à M. Guy Larivée, président-directeur général d'Hector Larivée, qui se retire après 4 ans à la présidence du conseil d'administration. Les membres du conseil profitent d'ailleurs de l'occasion pour témoigner leur reconnaissance à M. Larivée pour son engagement et sa participation active dans la réalisation des mandats de la Fondation.

Aux côtés de M. Dubois, pour l'année 2019-2020, les administrateurs suivants :

Marie-Line Beauchamp , Chef de l'exploitation, Restaurants Décontractés Service aux Tables, Groupe MTY ;

, Chef de l'exploitation, Restaurants Décontractés Service aux Tables, Groupe MTY Manon Blanchette , Vice-présidente, développement du Cinéma Impérial, QuébecorMedia;

Vice-présidente, développement du Cinéma Impérial, QuébecorMedia; Richard Cacchione , Administrateur de sociétés;

, Administrateur de sociétés; Léon Courville, Économiste et propriétaire, Domaine Les Brome ;

Économiste et propriétaire, ; L'honorable Liza Frulla , C.P., C.M., O.Q., Directrice générale, Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ);

, C.P., C.M., O.Q., Directrice générale, Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ); René Fournier ; Président et chef des investissements, Société financière Walter;

Président et chef des investissements, Société financière Walter; Martin Gauthier ; Vice-président exécutif et associé principal, Sid Lee Montréal;

Vice-président exécutif et associé principal, Sid Lee Montréal; Allan Hogg ; Vice-président et chef de la direction financière, Cascades;

Vice-président et chef de la direction financière, Cascades; Pierre Laboursodière , Vice-président associé, Gestion privée 1859, de la Banque Nationale;

, Vice-président associé, Gestion privée 1859, de la Banque Nationale; Guy Larivée ; Président directeur général, Hector Larivée;

Président directeur général, Hector Larivée; Christian Leblanc , Avocat et associé principal, Fasken Martineau DuMoulin;

, Avocat et associé principal, Fasken Martineau DuMoulin; Enzo Reda , Chef de la direction, Produits alimentaires Viau;

, Chef de la direction, Produits alimentaires Viau; Céline Rousseau, Présidente, Gestion Céline Rousseau;

Présidente, Gestion Céline Rousseau; Sébastien Zuchowski ; Associé, Boyden Canada .

À propos de la Fondation de l'ITHQ

Créée en 2003, la Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'organiser des activités de financement dans le but de soutenir le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Depuis 2003, la Fondation a remis près de 2 millions de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'ITHQ.

