Nouveau pont de l'île d'Orléans - Début des travaux préparatoires ce printemps

QUÉBEC, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Émilie Foster, soulignent le lancement d'un appel d'offres d'importance pour la réalisation des travaux de requalification de la côte du Pont, sur l'île d'Orléans.

Ces travaux préparatoires à la construction du nouveau pont débuteront dès ce printemps et se poursuivront jusqu'en 2024. Le projet vise à réaménager la côte du Pont et son intersection avec le chemin Royal et la route Prévost afin d'y améliorer notamment la fonctionnalité de la route et la sécurité pour les usagers. Cela comprend notamment la reconstruction de la chaussée, l'installation de nouveaux systèmes d'éclairage et de signalisation, la sécurisation des abords par le remplacement des glissières ainsi que le réaménagement de l'intersection.

En parallèle, la planification pour la construction du nouveau pont se poursuit en vue d'une mise en service de l'infrastructure en 2027.

Rappelons que le nouveau pont de l'île d'Orléans a été conçu pour favoriser la mobilité active et sécuritaire. En plus d'offrir une vue unique sur Québec, ce pont constituera le plus important chantier signature du ministère des Transports.

« Lors de notre arrivée en poste, nous avons eu la mauvaise surprise d'apprendre que, sous le gouvernement précédent, le projet du nouveau pont de l'île d'Orléans avait pris trois ans de retard. Je suis fier de dire que nous avons bien travaillé sur le projet et que, dans les prochains mois, des travaux préparatoires seront lancés. Ce projet d'envergure demeurera prioritaire pour notre gouvernement jusqu'à la mise en service de la nouvelle infrastructure, ce lien étant essentiel aux déplacements quotidiens de milliers d'usagers. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le réaménagement de la côte du Pont jouera un rôle clé afin d'améliorer la sécurité de l'ensemble des usagers de la route qui circule dans ce secteur, autant les automobilistes que les piétons et les cyclistes. Tout est mis en place dans le cadre du projet pour respecter le caractère patrimonial de l'île d'Orléans, dont nous sommes si fiers, tout en dotant le secteur de nouvelles infrastructures de qualité. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

Le réaménagement de la côte du Pont et de son intersection avec le chemin Royal et la route Prévost permettra :

d'uniformiser l'infrastructure routière avec le nouveau pont de l'île d'Orléans afin d'assurer une connexion harmonieuse de celui-ci avec le territoire de l'île d'Orléans;



d'améliorer la sécurité des différents usagers de la route;



de rendre les infrastructures conformes aux normes de conception actuelles;



d'améliorer l'aspect visuel et les aménagements à l'entrée de l'île d'Orléans.

Le pont actuel, tout en étant sécuritaire, arrive à la fin de sa vie utile. Un nouveau pont à haubans d'un peu plus de 2 km sera construit pour relier l'île d'Orléans et la rive nord du fleuve Saint-Laurent .

. La nouvelle structure comprendra deux voies de circulation, soit une dans chaque direction, ainsi que des accotements. Une piste polyvalente sera aussi construite de part et d'autre des voies de circulation.

L'étude d'impact sur l'environnement du projet a été réalisée et déposée au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en septembre 2021. Le projet étant inscrit à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, l'analyse de l'étude d'impact suit un cheminement accéléré. Des consultations ciblées ont été réalisées par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement en décembre 2021.

