Nouveau Pôle d'innovation en tourisme régénératif - L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE SE POSITIONNE COMME UN MODÈLE MONDIAL LORS DE LA COP16

CALI, COLOMBIE, le 25 oct. 2024 /CNW/ - L'Abitibi-Témiscamingue brillera sur la scène internationale alors qu'elle présentera le 28 octobre prochain, lors de la prestigieuse COP16 qui se tient présentement à Cali en Colombie, une première canadienne : un nouveau Pôle d'innovation en tourisme régénératif.

Propulsée par MT Lab en collaboration avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue et accompagnée par le Centre Mondial d'Excellence des Destinations (CED), cette initiative ultra innovante, écoresponsable et même exportable, est créée afin d'améliorer la biodiversité et le bien-être des populations. Grâce au caractère singulier de l'initiative qui cochait tous les critères de la journée d'activités de la COP16, le trio a été invité par l'ONU à le présenter sous forme de panel aux différentes délégations internationales qui seront présentes.

La présentation de ce nouveau Pôle permettra également à l'Abitibi-Témiscamingue de positionner le Québec et le Canada comme un leader du tourisme de demain.

Le tourisme régénératif : une valeur sûre pour l'avenir

Nouvelle tendance dans le secteur, le tourisme régénératif se définit essentiellement par ces deux axes concrets :

Créer des initiatives liées au tourisme qui laissent un lieu ou une communauté en meilleur état qu'il ne l'était avant le séjour. Exploiter les opportunités environnementales pour les transformer en véritables attraits touristiques.

Le MT Lab a créé ce modèle afin d'allier tourisme et revalorisation de l'environnement en impliquant les entreprises, les communautés et les touristes. L'organisation a immédiatement pensé à l'Abitibi-Témiscamingue comme première région où établir cette initiative qui, au-delà du visiteur laissant le territoire en meilleur état, doit impliquer les acteurs locaux, qui détiennent une responsabilité dans la revitalisation des territoires.

Concrètement, ça pourrait ressembler à quoi?

Dans une région dite « ressources » comme celle de l'Abitibi-Témiscamingue, le tourisme régénératif pourrait se matérialiser par la décontamination d'anciens sites miniers, transformés en destinations touristiques avec la création de chalets écologiques et écoénergétiques, par exemple.

Ce Pôle d'innovation sera mené par MT Lab en Abitibi-Témiscamingue, et pourra éventuellement s'exporter dans toutes les régions et les villes du monde intéressées à implanter des pratiques innovantes et écoresponsables en termes de tourisme.

À la recherche de projets innovants

Le Pôle a pour objectif de trouver des projets innovants qui vont non seulement être attractifs d'un point de vue touristique, mais qui vont aussi impliquer les communautés, les entreprises de la région et répondre à des besoins.

Le MT Lab invite par ailleurs les entreprises, les startups et les communautés de partout au Québec et dans le monde à s'engager dans cette initiative en leur soumettant leurs projets de tourisme régénératif.

Citations

« Ce projet pionnier démontre comment une région ressources comme la nôtre peut non seulement préserver les écosystèmes, mais amplifier son impact à l'échelle mondiale en réinventant le tourisme. Nous sommes vraiment fiers de collaborer avec MT Lab et le CED sur ce projet ambitieux. »

-Randa Napky, Directrice générale, Tourisme Abitibi-Témiscamingue

« Le Pôle va permettre de créer des projets attractifs, écoresponsables et répondant à des besoins concrets qui auront potentiellement des retombées positives sur une foule de secteurs, tout en engageant les communautés. La région de l'Abitibi-Témiscamingue, par ses valeurs et son territoire riche, était tout indiquée pour installer le Pôle, mais ce dernier a un fort potentiel d'internationalisation. Nous sommes enthousiastes de voir jusqu'où nous pourrons le porter. »

-Martin Lessard, Directeur général, MT LAB

« Nous sommes vraiment satisfaits de voir que le Québec et le Canada pourront rayonner dans le cadre de la COP16. Le Pôle d'innovation en tourisme régénératif cadrait parfaitement dans les orientations de l'organisation et nous sommes fiers de voir cette collaboration briller à l'international! »

-François Bédard, Directeur général, CED

À propos de MT Lab

Premier incubateur de startups dédié au tourisme, à la culture et au divertissement en Amérique du Nord, le MT Lab a été créé en 2017 par l'UQAM et Tourisme Montréal. Sa mission consiste à mailler innovateurs et acteurs du domaine pour faire émerger des solutions porteuses et accélérer les projets innovants pour obtenir des résultats durables et concrets. Depuis 7 ans, le MT Lab a accompagné plus de 150 entreprises. Il a ouvert un Pôle d'innovations en tourisme durable à Québec en 2022 en collaboration avec Destination Québec cité.

À propos de Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Fondée en 1978, Tourisme Abitibi-Témiscamingue a pour mandat l'accueil, la promotion et le développement d'expériences touristiques durables. Elle agit à titre d'organisme régional reconnu officiellement par le ministère du Tourisme du Québec dans le cadre d'un protocole d'entente.

À propos du CED

Le Centre mondial d'excellence pour les destinations (CED) est un organisme à but non lucratif créé en 2007 à l'initiative de professeurs en tourisme de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et avec le soutien d'organisations internationales telles que ONU Tourisme et la National Geographic Society. La mission du CED est de guider les destinations du monde entier vers l'excellence en soutenant leurs efforts pour favoriser le développement durable et augmenter leurs capacités à générer des retombées économiques, sociales et culturelles.

SOURCE Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Pour tout renseignement: Inès Aboujja-Tessier, 438 829-4600, [email protected]