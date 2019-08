Nouveau plan pour la jeunesse - L'adjoint parlementaire au premier ministre pour le volet jeunesse annonce les journées de la jeunesse sur le thème Un Québec à ton image; un Québec dont tu es fier

QUÉBEC, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - Avec l'objectif de préparer le plan 2021-2026 pour la jeunesse québécoise, qui guidera les actions du gouvernement du Québec en matière de jeunesse, l'adjoint parlementaire au premier ministre du Québec pour le volet jeunesse et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, annonce, aujourd'hui, la tenue des cinq journées de la jeunesse, et ce, dès l'automne, ainsi qu'une vaste consultation de la population et des organismes qui travaillent auprès des jeunes.

Sur le thème Un Québec à ton image; un Québec dont tu es fier, la consultation, qui sera présidée par M. Poulin, portera sur la santé, l'éducation, l'implication citoyenne, l'emploi et l'entrepreneuriat. Afin d'être toujours plus à l'écoute des préoccupations des jeunes, le gouvernement ajoute deux nouveaux volets au plan d'action sur la jeunesse, soit l'environnement et la culture. Plusieurs élus de même que des représentantes et représentants de différents ministères seront également présents aux journées de la jeunesse, pour entendre les personnes participantes et ainsi mieux saisir les enjeux des jeunes.

La consultation comportera trois volets. D'abord, un questionnaire virtuel visera l'ensemble de la population. Par la suite, la consultation prendra la forme des Journées de la jeunesse, lesquelles auront lieu dans cinq villes du Québec, soit Lévis, le 11 octobre, Baie-Comeau, le 25 octobre, Gatineau, le 8 novembre, Rimouski, le 22 novembre, et Montréal, le 6 décembre. Finalement, les organismes qui représentent les jeunes, de même que les ministères et les organismes gouvernementaux prendront part à une journée de consultation qui se tiendra à Québec le 12 décembre. Soucieux que la démarche de consultation se fonde sur les bonnes pratiques en la matière, le Secrétariat à la jeunesse collaborera avec l'Institut du nouveau monde, un organisme déjà partenaire du gouvernement, qui possède une expertise en consultation citoyenne.

Citation :

« Nous voulons que tous les jeunes puissent réaliser leurs rêves au Québec. Notre démarche de consultation vise à préparer un nouveau plan ambitieux et chiffré, qui va répondre à cet objectif. Nous avons plusieurs idées, dans nos cartons, et avec les cinq journées sur la jeunesse, que j'ai l'immense privilège de présider, et une vaste consultation en ligne à venir, nous nous dotons des outils qui serviront à créer des projets porteurs dans un secteur où la jeunesse est transversale et qui touche de nombreux ministères. Il ne faut jamais oublier que notre jeunesse est évolutive. Elle a le souhait d'être entendue par ses décideurs. Notre gouvernement est et sera au rendez-vous. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse et député de Beauce-Sud

Liens connexes :

Politique québécoise de la jeunesse 2030 : https://jeunes.gouv.qc.ca

Institut du nouveau monde : https://inm.qc.ca/

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Alice Bergeron, Attachée politique, Cabinet du premier ministre, 418 997-4093, alice.bergeron@mce.gouv.qc.ca

Related Links

https://www.quebec.ca/premier-ministre/