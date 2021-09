Nouveau partenariat - Geosapiens et Hydro Météo s'associent pour offrir une solution clé en main pour la gestion des inondations

E-NUNDATION est une plateforme web offrant une cartographie prévisionnelle et en temps réel des inondations, ainsi qu'une évaluation de leurs impacts sur la population, les bâtiments et les infrastructures essentielles. Étant le résultat de plusieurs années de recherche et de développement à l'INRS, E-NUNDATION est un outil d'aide à la prise de décision pour les gestionnaires de crise et les coordonnateurs en sécurité civile. La plateforme leur permet de prévenir les risques et d'optimiser leurs interventions. Elle est également d'une grande utilité pour faciliter les communications face aux risques et sensibiliser les citoyens.

L'intégration des données de prévisions hydrométéorologiques d'Hydro Météo dans E-NUNDATION va donner aux municipalités un accès à une solution unique au Québec pour la gestion des inondations. Cette solution permet, à la fois la visualisation cartographique des prévisions hydrologiques produites par Hydro Météo, mais aussi, la visualisation des conséquences potentielles sur le territoire jusqu'à 7 jours d'avance.

Ce partenariat est le fruit d'un travail de recherche et de la mise en place de projets pilotes en collaboration avec des municipalités québécoises dont la ville de Rigaud et les municipalités de la région de Joliette.

À propos de Geosapiens

Geosapiens est une entreprise québécoise spécialisée dans l'analyse et la gestion des risques d'inondation. Sa mission ? Contribuer à augmenter la résilience de la société face aux risques climatiques, et ce, grâce à des solutions technologiques basées sur les données géospatiales. Geosapiens souhaite doter la population, ainsi que les organisations publiques et privées, d'outils d'aide à la décision qui soient fiables et intuitifs pour leur permettre de mieux connaître, prévenir et gérer ces risques. Pour en savoir plus, consulter www.geosapiens.ca.

À propos d'Hydro Météo

Fort de plus 25 années d'expérience, Hydro Météo propose des services de prévisions hydrométéorologiques permettant d'anticiper et de réagir aux différents aléas météorologiques et hydrologiques. L'entreprise offre un accompagnement auprès de plusieurs villes, autorités de sécurité civile et organismes en tant que chef de file au Québec en matière de prévision et de gestion des crues printanières. Hydro Météo offre aussi de l'expertise en matière d'hydrologie, d'affaiblissement préventif de glace pour réduire les risques de formation d'embâcles, de surveillance de temps violent et d'instrumentation de télémétrie. Pour en savoir plus, consulter www.hydrometeo.net.

