Nouveau partenariat entre JA Québec et Desjardins pour la formation de la relève entrepreneuriale!

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - JA Québec, membre de Junior Achievement Canada (JA Canada), a conclu une entente de 3 ans avec le Mouvement Desjardins qui s'engage ainsi à soutenir le développement des compétences des jeunes de 10 à 18 ans en matière d'entrepreneuriat et de préparation au marché du travail.

Ce partenariat permettra à JA Québec de bonifier son accompagnement aux jeunes et de développer sa programmation 2022-2024. Les programmes éducatifs de JA Québec sont offerts gratuitement à tous les jeunes du Québec dans leurs écoles, en format présentiel ou virtuel, et comprennent des activités pratiques, des discussions et du mentorat. L'apprentissage par l'action, au cœur des programmes de JA Québec, favorise la réussite des élèves et la persévérance scolaire, et encourage l'innovation. Il permet aussi aux jeunes de développer des aptitudes d'entrepreneurs et de leaders ainsi que les compétences dont ils auront besoin sur le marché du travail ou pour créer leur entreprise.

« Nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur la générosité et le soutien du Mouvement Desjardins. Son engagement dans la formation d'une relève entrepreneuriale dynamique et compétente va jouer un rôle crucial dans la création de nouvelles entreprises et ainsi, contribuer à la croissance économique du Québec », déclare Sylvie Tremblay, présidente-directrice générale, JA Québec.

« Les entrepreneurs jouent un rôle prépondérant dans la société. Nous devons inspirer et encourager un maximum de jeunes qui envisagent ou optent pour cette voie professionnelle. Il faut les outiller et les accompagner dans leurs projets d'affaires. Une initiative comme celle de JA Québec s'inscrit pleinement dans notre l'approche que nous préconisons chez Desjardins. Tous ensemble, nous avons la responsabilité de former une relève entrepreneuriale talentueuse et prometteuse, » mentionne Marc Villeneuve, Vice-président, Développement et rayonnement des affaires, Desjardins.

JA Québec a pour mission d'inspirer et d'éduquer les jeunes aux valeurs de l'entreprise ainsi que de les aider à comprendre les affaires et l'économie par le biais d'ateliers ludiques et pratiques, donnés bénévolement par des gens d'affaires dans les écoles primaires et secondaires. Les programmes de JA Québec rejoignent annuellement plusieurs milliers de jeunes dans la province.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 391 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

