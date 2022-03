Nouveau partenariat de développement domiciliaire entre PRO-FAB et la Ville de Témiscaming

Accompagner les municipalités dans leurs efforts d'offrir l'accès à un domicile à ses résidents

« Nous sommes en mesure de répondre aux défis grandissants d'accès à l'habitation des municipalités de régions en offrant des produits de qualité supérieure, livrés rapidement et offrir un accompagnement aux consommateurs hors pair sur le territoire Québécois. » déclare M. René Giguère, Directeur des Ventes de PRO-FAB.

« Suite à l'acquisition par notre nouvel actionnaire Québécois, le Fonds Kairos Capital Management S.E.C., nous désirons investir dans des partenariats afin de soutenir davantage le développement économique des municipalités. Nous croyons que l'accès à une résidence principale constitue une valeur importante pour les familles Québécoises et nous sommes fiers d'y jouer un rôle de premier plan. » ajoute M. Giguère.

« La ville de Témiscaming est heureuse de pouvoir compter sur un partenaire renommé tel que PRO-FAB afin de nous accompagner dans notre développement résidentiel » déclare M. Pierre Gingras maire de Témiscaming.

À propos du Groupe PRO-FAB Inc.

Chef de file dans la construction de maisons modulaires (usinées) depuis plus de 30 ans, PRO-FAB est renommé pour la qualité ainsi que pour la fiabilité de ses produits et de ses services. Proche des gens, l'entreprise dispose d'un vaste réseau de distribution couvrant le Québec et l'Ontario. Pionnier dans son domaine, Groupe PRO-FAB offre une vaste sélection de modèles personnalisables pour tous les goûts et budgets, en plus de posséder un centre de décoration complet et unique au Québec. Passionné et novateur, le Groupe PRO-FAB est aujourd'hui la référence dans le marché de la construction de bâtiments modulaires avec :

2 usines de fabrication (au Québec et Ontario );

); 6 sites de maisons modèles à visiter à travers le Québec ( Beloeil , Saint-Lin-Laurentides , Sherbrooke , Ville

de Québec, Rouyn-Noranda et Vallée-Jonction);

2 centres de décoration complets (au Québec et en Ontario );

); Plus de 350 employés;

Plus de 200 plans de maisons personnalisables pour tous les goûts et budgets.

À propos de la Ville de Témiscaming :

La Ville de Témiscaming, bâtie en flanc de montagne, fut conçue par le plus grand urbaniste canadien de l'époque, Thomas Adams, en suivant le concept anglais de la « cité-jardin », ce qui en fait sa particularité et lui confère le charme de l'architecture urbaine anglo-saxonne. C'est ainsi que fut créé un milieu de vie confortable et agréable pourvu d'espaces verts. Les nombreux jardins et les œuvres d'art d'origine européenne s'harmonisent au décor naturel et somptueux. Ville mono-industrielle et terre d'adoption de bien des gens, la seule frontière connue ici est le lac Témiscaming qui sépare le Québec de l'Ontario. S'installer à Témiscaming, c'est se rendre au travail sans trafic, un coût de vie moindre, un accès direct à la nature incluant d'immenses espaces forestiers et de nombreux lacs et une qualité de vie exceptionnelle. Veuillez consulter le site officiel de la ville pour toute demande d'informations. www.temiscaming.net

Pour en savoir plus sur les maisons PRO-FAB, vous êtes invités à venir visiter la maison jumelée témoin, qui sera installée, cet été, sur la rue Du Parc. Vous pouvez aussi communiquer avec M. René Giguère, Directeur des ventes, en composant le (418) 389-4360 ou encore, en visitant les sites Internet www.profab.ca et www.guildcrest.com

