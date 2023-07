QUÉBEC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Micro Logic est fière d'annoncer le lancement d'un modèle innovant en intelligence artificielle (IA) issu d'un nouveau partenariat avec l'entreprise québécoise QScale, spécialisée en traitement informatique à récupération d'énergie. Cette synergie positionne Micro Logic sur la scène mondiale en offrant aux grandes organisations une solution haute performance pour des applications en IA, sur un cloud 100% souverain, Projet Cirrus, et sous un modèle énergétique propre.

Micro Logic permettra à sa clientèle d'exploiter des équipements de calcul haute densité pour effectuer, entres autres, de l'apprentissage profond (deep learning), de la modélisation et de la simulation pour des applications industrielles, commerciales, scientifiques et académiques.

Micro Logic facilitera ainsi le traitement de quantités massives de données et la résolution de problèmes complexes à une vitesse excédant toute autre offre présentement sur le marché, tout en préservant l'intégrité des données et de la propriété intellectuelle, dans le respect de l'environnement. De plus, les centaines de modèles d'intelligence artificielle pré-entraînés seront disponibles dans le cadre de l'offre de Micro Logic, accélérant le développement d'applications dans une variété d'industries et de domaines de recherche.

La récupération d'énergie au cœur du modèle déployé

Les équipements seront déployés dans le centre de traitement informatique durable de QScale, alimenté à l'énergie propre et conçu pour la valorisation des rejets thermiques. Grâce à cette collaboration entre les deux entreprises, les solutions d'IA proposées par Micro Logic respecteront les meilleures pratiques en matière de développement durable.

« Présentement, les entreprises qui désirent exploiter l'IA n'ont pas vraiment le choix d'exporter leurs données sensibles pour qu'elles soient traitées à l'étranger, dans des installations extrêmement énergivores, explique Stéphane Garneau, président de Micro Logic. Grâce à notre entente avec QScale, nous offrons une alternative qui me semble un choix évident : les données restent ici, sous un cloud souverain protégé par les lois canadiennes, et leur traitement est entièrement alimenté à l'énergie propre. »

« Ce partenariat avec Micro Logic est une affirmation de notre engagement à transformer le paysage de l'IA au Québec, » a déclaré Martin Bouchard, président de QScale. « Grâce à notre technologie de traitement informatique durable, nous contribuons à positionner le Québec comme un acteur majeur dans le domaine de l'IA à l'échelle mondiale. Notre objectif est de permettre aux entreprises québécoises d'avoir accès à des solutions de calcul haute performance tout en respectant leurs engagements en matière de développement durable. Cette collaboration représente une étape importante dans la réalisation de cette vision. »

Faire du Québec un incontournable en IA à travers le monde

Cette annonce marque un nouveau jalon dans la croissance fulgurante de l'entreprise québécoise et la positionne comme un joueur crédible de l'infonuagique et de l'IA sur la scène internationale.

« Un autre rêve qui se concrétise! s'exclame Stéphane Garneau. Des entreprises d'ici rayonnent sur la scène internationale, propulsés à un autre niveau grâce à un partenaire renommé, en offrant une solution unique au monde dans le domaine de l'IA. Les emplois de niche qui seront créés et l'expertise unique qui se dessine positionnent avantageusement le Québec en ce qui a trait au cloud souverain et à l'intelligence artificielle. »

Le potentiel est effectivement énorme pour Micro Logic. Alors que la demande pour les solutions en intelligence artificielle croît de façon exponentielle, son offre unique change la donne et démocratise l'accès à des modèles prêts à l'emploi pour propulser la croissance et la compétitivité des entreprises locales et internationales. Micro Logic s'apprête d'ailleurs à servir des clients provenant de partout au monde qui, grâce au jumelage avec QScale, traiteront leurs données avec de l'énergie propre.

À propos de Micro Logic

Micro Logic est une entreprise québécoise qui occupe une place prépondérante dans l'univers de la transformation numérique figurant parmi les plus importants fournisseurs de solutions TI au Canada. Son produit phare, Projet Cirrus, est un cloud souverain de classe mondiale qui permet de se distinguer par la sécurité et la souveraineté des données, assujetti aux lois et à la règlementation du territoire canadien.

À propos de QScale

QScale développe des centres de traitement informatique écoresponsables spécialement conçus pour le calcul haute performance, le calcul intensif et l'apprentissage machine. Le campus de Lévis de l'entreprise (QScale Q01) est la première installation au Canada à recevoir la reconnaissance OCP Ready™, attestant de son efficacité énergétique et de son adaptabilité. Les infrastructures technologiques de QScale contribuent à répondre aux besoins informatiques croissants des entreprises mondiales tout en leur permettant d'atteindre leurs objectifs ESG.

