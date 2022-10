Nouveau partenaire pour l'exploitation de sept aires de service

QUÉBEC, le 14 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports annonce qu'il a conclu une entente avec Couche-Tard inc., à titre de nouveau partenaire dans le cadre de l'entente de partenariat public-privé pour l'exploitation de sept aires de service sur le réseau autoroutier québécois.

Le Ministère se réjouit de l'arrivée de Couche-Tard inc., une entreprise québécoise bien établie qui assurera, pour les 17 prochaines années, l'exploitation des aires de service, ce qui comprend notamment la gestion liée aux bannières et la sécurité des lieux.

Le gouvernement du Québec réitère ainsi sa volonté d'offrir aux automobilistes et aux camionneuses et camionneurs des parcs routiers modernes proposant les services dont ils ont besoin afin de contrer la fatigue et la distraction au volant.

Faits saillants

Les aires de service visées par l'entente de partenariat sont les suivantes :

Cap-de-Pierre à Saint-Augustin-de-Desmaures (autoroute 40, direction est, km 290);

(autoroute 40, direction est, km 290); Baie-de-Maskinongé à Maskinongé (autoroute 40, direction est, km 161);

Melbourne (autoroute 55, km 85);

(autoroute 55, km 85); Memphrémagog à Magog (autoroute 10, km 115);

(autoroute 10, km 115); Porte-du-Nord à Saint-Jérôme (autoroute 15, km 51);

Rigaud (autoroute 40, km 12);

(autoroute 40, km 12); Rivière-Beaudette (autoroute 20, direction est, km 1).

