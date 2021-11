Nouveau parcours d'accélération MOBIS - Appel aux entrepreneurs qui s'attaquent au défi de la mobilité durable au Québec

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À l'approche du Vendredi fou, les enjeux en mobilité durable sont plus que jamais d'actualité avec l'accroissement du transport de marchandises alimenté par l'augmentation du commerce électronique. Depuis 1990, les émissions de GES liées au transport de marchandises ont augmenté de 49 % au Québec et représentent près du tiers des émissions québécoises. Celles-ci expliquent une grande partie de l'augmentation des émissions de GES associées au secteur du transport (+34 %) pour la même période. Et ces données ne reflètent pas encore la forte hausse que la vente en ligne a connue en période de pandémie.

Heureusement les solutions se développent et il est temps d'orienter les projecteurs sur l'expertise québécoise pour mettre ainsi l'innovation sociale en mouvement. Les entrepreneurs ont compris cet enjeu majeur et souhaitent désormais faire partie de la solution en passant à la vitesse supérieure, c'est pourquoi nous avons créé l'accélérateur MOBIS pour leur donner les ressources et l'élan nécessaire pour y arriver.

L'accélérateur MOBIS mise sur le déploiement de projets innovants qui apportent des solutions concrètes liées aux défis de la mobilité durable en répondant aux enjeux des villes et en s'appuyant sur ses partenaires territoriaux pour l'ensemble du Québec. Notons par exemple l'accompagnement des acteurs de la livraison durable et la création de solutions d'envoi de colis.

L'objectif de l'accélérateur MOBIS ( www.accelerateurmobis.ca ) est notamment de rapprocher les startups des grands joueurs de l'écosystème de la mobilité par une approche axée sur les laboratoires urbains et les terrains d'expérimentation pour la validation des solutions proposées en mobilité durable.

« Le secteur des transports est celui qui émet le plus de GES au Québec. Il est donc primordial que des initiatives novatrices qui améliorent de façon concrète le transport de marchandises, tout comme le fait l'accélérateur MOBIS, voient le jour. Je salue la créativité de l'entreprise! Elle participe à la croissance de l'économie verte et durable, et confirme une fois de plus tout le savoir-faire et l'inventivité du Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

En plus d'accélérer le déploiement de projets innovants qui apportent des solutions liées aux défis de la mobilité durable, l'accélérateur MOBIS adapte et appuie le développement des solutions efficaces permettant de rendre la mobilité de demain plus verte et résiliente.

La Ville de Montréal appuie MOBIS dans le cadre de son plan pour soutenir l'économie montréalaise en 2021, Agir maintenant pour préparer la relance. Ce plan vise à accorder un soutien aux secteurs fragilisés par la crise tout en mettant les bases d'un développement économique résilient, vert et inclusif. Une des actions du plan a pour objectif de consolider la chaîne entrepreneuriale de la transition écologique dans la perspective d'encourager un virage vers une économie durable et circulaire. Cette action soutient notamment des projets concrets qui permettent la création et la croissance d'entreprises à impact environnemental ainsi que le transfert et l'implantation de solutions innovantes.

Il est impératif de cibler une mobilité à plus faible empreinte carbone et d'atteindre nos engagements de réductions d'émissions de GES afin que, collectivement, nous puissions accélérer et concrétiser une relance verte, prospère et solidaire.

« Nous sommes fiers d'être associés à MOBIS et d'avoir mis en place cette collaboration qui permet d'offrir aux startups un accès unique et privilégié à plus de 40 municipalités, arrondissements et quartiers ainsi qu'à plusieurs acteurs clés de la mobilité pour valider et tester leurs innovations. » Benoit Balmana, Directeur général IVÉO.

L'accélérateur MOBIS s'inscrit dans cette vision d'activer le changement par une approche territoriale, agile et campée sur l'innovation sociale. Pour y arriver, l'accélérateur s'articule autour de 3 thèmes fondamentaux : l'expertise spécialisée en mobilité, l'accompagnement stratégique de développement et l'accès aux terrains d'expérimentation (projet pilote).

« La Coop Carbone est une inspiration pour MAIN en matière d'approches collaboratives pour la solution d'enjeux complexes. La création de MOBIS vient bonifier le continuum d'accompagnement pour les entreprises en mobilité durable, avec une approche spécialisée et complémentaire à l'offre existante. L'équipe MOBIS pourra compter sur le vaste réseau de MAIN, en amont comme en aval -- et à l'échelle du Québec -- pour être une station marquante dans le parcours des entrepreneur.e.s qui veulent changer le cours de l'histoire. »

Louis-Félix Binette, directeur général, MAIN.

MOBIS propose aux entreprises et organismes trois programmes d'accompagnement en fonction du niveau de maturité des projets et des problématiques identifiées aux étapes clés de leur processus de développement. Des besoins reliés à l'écosystème en passant par l'accès à des ressources expertes en mobilité de même qu'aux terrains d'expérimentations, l'accélérateur se veut un véritable tremplin pour l'adoption d'innovation dans l'écosystème de la mobilité au Québec.

La création de cet accélérateur n'aurait pu être possible sans le soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), la Ville de Montréal et Coop Carbone. Soulignons également l'étroite collaboration d'IVÉO, 2 Degrés, l'Esplanade et Polytechnique en plus de l'appui d'experts tels que la Fabrique des mobilités Québec.

À propos de la Coop Carbone

La Coop Carbone est une coopérative de solidarité qui a pour mission d'agir face à l'urgence climatique en appuyant, notamment, la mise en œuvre de projets collaboratifs de réduction de gaz à effet de serre.

La Coop Carbone œuvre dans trois secteurs spécifiques et complémentaires: le développement de coopératives énergétiques avec l'opération de biométhaniseurs agricoles; l'accompagnement aux entreprises et organisations qui désirent s'engager dans la lutte aux changements climatiques en élaborant une stratégie de réduction des émissions de GES; la mobilité durable, avec son équipe MOBIS, initiative visant à faire des collectivités québécoises des références en mobilité durable.

https://www.coopcarbone.coop/fr

