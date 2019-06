Nouveau parc-nature dans la cour Turcot : l'OCPM propose des bonifications au projet qui reçoit un large appui de la population

Le mandat que le comité exécutif a confié à l'OCPM visait la tenue d'une consultation « afin de connaître les besoins et les attentes de la population concernant le développement et l'aménagement d'un grand parc dans l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques. » Le projet, situé dans le secteur de l'échangeur Turcot, à la limite des arrondissements du Sud-Ouest, de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et de LaSalle, repose sur trois grands éléments, soit l'aménagement d'un parc-nature, la réalisation, en collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET), d'une infrastructure permettant l'implantation d'un lien nord-sud pour les cyclistes et les piétons, ainsi que la création d'une entrée de ville verdoyante, emblématique et innovante.

La consultation qui s'est déroulée à l'automne 2018 a vu la participation de plus de 300 personnes qui ont assisté en présentiel aux diverses étapes de la démarche, alors que quelque 1 139 participants ont utilisé les outils virtuels mis à leur disposition. La commission a reçu 61 opinions écrites, dont 26 ont également fait l'objet d'une présentation orale devant la commission.

De l'avis de la commission, le projet proposé reçoit un large assentiment de la population et présente un potentiel intéressant d'incarner l'audace et le savoir-faire montréalais. Mais, pour assurer sa viabilité, il mériterait d'être bonifié. À cet effet, la commission fait une vingtaine de recommandations, dont celle de revoir les limites du territoire d'implantation pour y englober non seulement le nouveau lien nord-sud projeté, mais également la bande verte à proximité du parc ainsi que la falaise Saint-Jacques et le parc Terry-Fox. Une telle modification permettrait à l'ensemble du territoire de jouir d'une protection adéquate. De plus, elle propose des mesures visant à assurer l'appropriation et l'utilisation de ce nouvel équipement et espace vert par les populations riveraines.

En effet, la première recommandation de la commission « recommande de revoir la délimitation du territoire étudié afin d'en faire un projet complet et cohérent avec les objectifs d'augmenter la superficie des aires protégées; de bonifier le réseau de parcs et espaces verts; d'aménager des infrastructures de déplacements actifs, sécuritaires et confortables et facilitant l'accès à la falaise Saint-Jacques ainsi qu'au canal de Lachine; de marquer l'entrée de la métropole; et d'encourager la revitalisation des quartiers entourant le parc. La nouvelle délimitation du projet devrait inclure, en plus du parc-nature et du lien nord-sud proposés : le parc Terry-Fox, la falaise Saint-Jacques, la bande verte ainsi qu'une zone de dégagement de la crête élargie à 10 m ».

La commission émet aussi dans son rapport des recommandations quant à la vision, la planification, les connectivités environnementales, les transports, l'aménagement, la gestion environnementale, les équipements sportifs ainsi que la concertation et la gouvernance.

Le rapport rendu public aujourd'hui conclut également, à propos du lien nord-sud, autrefois connu sous le nom de « dalle-parc », qu'il devrait porter une signature unique, novatrice et emblématique. La commission y recommande aussi que l'aménagement du lien maximise son potentiel de connectivité et devrait être accessible pendant les quatre saisons.

Toute la documentation disponible ainsi que le rapport peuvent se trouver aux bureaux de l'Office au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414, ainsi que sur son site Internet au ocpm.qc.ca/parc-nature.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

