Nouveau nom, nouveau logo, même équipe d'experts passionnés!

QUEBEC, le 4 juill. 2022 /CNW Telbec/ - UnicornPowered, référence dans le développement, la migration et la gestion d'applications infonuagiques a dévoilé sa toute nouvelle identité visuelle. C'est sous le nom de Unicorne que s'amorce une nouvelle ère pour la société.

La société désirait mettre en évidence son focus dans les technologies infonuagiques et faire un clin d'œil à ses origines francophones. La nouvelle image reflète mieux le dynamisme, l'audace, la qualité et la transparence de ses équipes. Ce changement vient cristalliser la mise en place d'une culture et d'une vision organisationnelle qui reflète ses nouvelles ambitions.

Le nouveau nom de domaine unicorne.cloud permet également de démontrer son focus infonuagique.

À propos de Unicorne

Fondée en 2018, l'entreprise est devenue un joueur incontournable de la scène infonuagique, ayant mis en place une équipe d'experts en développement de solutions technologiques adaptées à l'infonuagique. Sa mission est d'accompagner ses clients dans l'utilisation de l'infonuagique afin de concrétiser leur vision.

