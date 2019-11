Nouveau mouvement Je crois en ma région - Mobilisation historique du Saguenay-Lac-Saint-Jean en faveur des grands projets

ALMA, QC, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - De nombreux acteurs de développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont officiellement uni leurs forces et engagé leurs voix en faveur des grands projets sous la forme d'un nouveau mouvement, qui a été présenté au public ce matin.

Le mouvement Je crois en ma région, une première grande mobilisation du genre depuis des décennies dans la région, sonne le réveil de plusieurs voix jusqu'ici silencieuses face à l'avenir économique et social de la région dans le but de garantir sa diversité et sa pérennité économique.

Le mouvement Je crois en ma région en appelle à la mobilisation populaire et régionale afin de prendre activement part à la conversation entourant les grands projets planifiés au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le mouvement tient notamment à la présence d'un processus équitable dans l'accueil et l'évaluation des grands projets et du respect de chaque instance chargée de les évaluer objectivement.

Karine Trudel, qui a mené avec conviction les dossiers régionaux alors qu'elle était députée au fédéral, est fière d'être la porte-parole du mouvement Je crois en ma région.

« Le mouvement Je crois en ma région est là pour rappeler à tout le Québec et aux promoteurs de grands projets qu'ils ont droit à notre ouverture quant à leur accueil et que d'ici leur évaluation détaillée et objective, ils obtiennent un oui conditionnel de notre communauté. Nous sommes au Québec et au Canada, deux juridictions modernes, qui se sont justement dotées d'instances qualifiées pour évaluer ces projets complexes aux grandes retombées, notamment à la demande du monde environnemental » a affirmé madame Trudel.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a droit au développement et à sa prospérité sociale et économique au même titre que les autres régions du Québec. Il importe que les atouts et réalités distinctives dont dispose toute la région soient exposés et qu'ils soient considérés et respectés par l'ensemble du Québec en regard du modèle économique qui est le nôtre.

« Nous arrivons à un moment de notre histoire moderne où notre région connait des opportunités exceptionnelles de se diversifier à grande échelle et de se développer durablement. La voix forte dont nous nous dotons tous collectivement est essentielle, c'est de notre avenir qu'il s'agit avant tout » a poursuivi la porte-parole du mouvement Je crois en ma région, madame Karine Trudel.

Un message d'appui fort

C'est maintenant au tour de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean de faire entendre sa voix. Le lancement du mouvement Je crois en ma région est un appel à chaque personne de la région, à chaque travailleur et travailleuse, chaque entrepreneur, chaque famille et à toute la génération montante d'exprimer clairement leur détermination d'accueillir, ici, des grands projets.

