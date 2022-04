Le GWM TANK500 a une apparence robuste et une carrosserie plus large que les autres modèles de sa catégorie. Une grande calandre horizontale et des phares carrés d'origine à l'avant créent un effet visuel plus mature et stable. Les lignes de la caisse, comme la ligne latérale au milieu de la caisse qui relie le phare avant et le feu arrière, sont lisses et montrent sa finesse.

En plus de son apparence solennelle, l'intérieur du GWM TANK500 transmet un sentiment de tendresse, tout comme un gentleman. Des matériaux doux et des motifs en bois sont appliqués avec extravagance dans l'espace intérieur du véhicule, créant une atmosphère délicate et chaleureuse. Le volant et les sièges sont enveloppés de cuir véritable, ce qui procure le confort d'un modèle commercial de luxe lorsque les utilisateurs touchent le volant et s'adossent au siège.

Le véhicule dispose également des caractéristiques des gammes de voitures de luxe comme l'Internet des véhicules, un toit ouvrant panoramique et des vitres teintées. En particulier, la conception des vitres teintées reflète totalement les détails luxueux de première qualité du GWM TANK500.

En ce qui concerne l'expérience de conduite, le GWM TANK500 hérite des avantages de la marque TANK relativement à la conduite tout-terrain sur le plan de la capacité d'exploration et de la structure du châssis. Plus important encore, le véhicule est le premier modèle de GWM équipé de la combinaison en matière de puissance 3.0T+9AT. Sa grande puissance permet de faire face à différentes conditions routières complexes, et sa stabilité procure un sentiment de sécurité plus adéquat aux utilisateurs.

Ce nouveau modèle est convivial, et ce même pour les nouveaux conducteurs de véhicules tout-terrain. Son système à quatre roues motrices peut devenir un système à deux roues motrices, ce qui garantit pleinement son efficacité énergétique. Les besoins des utilisateurs peuvent être satisfaits, qu'il s'agisse d'une conduite tout-terrain occasionnelle ou de déplacements quotidiens.

Après l'essai du GWM TANK500, de nombreux utilisateurs ont commenté positivement le fait que la voiture répond entièrement aux attentes des consommateurs dans la nouvelle ère pour une expérience automobile de haute qualité dans un avenir proche. Il s'agit plutôt d'un assistant polyvalent pour toute la famille, qui joue le rôle d'un fournisseur de services complet pour les affaires, les déplacements quotidiens et les voyages en famille.

Le lancement du GWM TANK500 permettra de susciter l'intérêt d'un plus grand nombre d'utilisateurs envers la marque TANK au moment où les utilisateurs sont toujours impressionnés par la popularité du GWM TANK300, le premier modèle de la marque TANK qui a connu un grand succès sur le marché local.

GWM prévoit de lancer le GWM TANK300 et le GWM TANK500 sur les marchés étrangers au cours du deuxième semestre de 2022. Les deux modèles réserveront probablement plusieurs belles surprises aux utilisateurs mondiaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1801773/image_1.jpg

SOURCE GWM

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pupu Li, +86-13466544432, [email protected]