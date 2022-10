Nouveau ministre et nouveau ministère pour la faune ; les attentes sont élevées

QUÉBEC, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) désire féliciter monsieur Benoît Charrette, nouvellement assermenté au titre de ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Elle lui souhaite le meilleur succès dans ses nouvelles fonctions, et lui offre son entière collaboration pour l'amorce de cette nouvelle ère du secteur faune.

C'est avec optimisme et de très hautes attentes que la Fédération accueille cette configuration ministérielle repensée. Devant les importants défis qui attendent le secteur faunique, la FédéCP espère qu'elle trouvera chez ce nouveau ministère un collaborateur ambitieux et à l'écoute qui accordera à la Faune toute l'attention qu'elle requiert.

« Nouveau ministre, nouveau ministère ; la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs ne peut qu'être portée par la perspective d'un engagement ferme envers l'importance de la Faune et de ses enjeux. Nous avons hâte de collaborer avec monsieur Charrette et son équipe pour assurer le développement, la mise en valeur et l'accessibilité de nos précieuses ressources fauniques ».

-Marc Renaud, Président de la FédéCP

Trop souvent reléguée au second plan, la Faune a connu ses défis en étant associée au secteur des Forêts dans les dernières années. À présent, la Fédération s'attend à ce que le gouvernement démontre par des gestes concrets que ce changement d'appartenance est fait dans l'objectif d'une mise en valeur de la faune optimisée et adaptée aux enjeux actuels.

La Fédération s'attend aussi à ce que ce nouveau ministère fasse de la mise en valeur de la faune un de ses objectifs prioritaires et qu'il mette en place et maintienne des conditions optimales pour une gestion saine et profitable des ressources fauniques. Elle souhaite également qu'il dote le Québec d'une Politique nationale de la faune et qu'il assure la pérennité des activités de chasse et de pêche, symbole fort de l'attachement des Québécois à la faune et l'environnement.

Pour y arriver, une collaboration étroite avec la FédéCP et les partenaires de la Table nationale de la faune est primordiale. Le succès de cette collaboration passera par l'efficacité et l'ouverture des communications. La Fédération profite donc de l'occasion pour inviter le nouveau ministre et son équipe à planifier une rencontre dans les meilleurs délais afin d'amorcer les échanges et débuter concrètement, ensemble, le travail qui nous attend.

À propos de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (www.fedecp.com) est un organisme sans but lucratif fondé en 1946 qui représente 125 000 membres. Sa mission est de représenter et de défendre les intérêts des chasseurs et pêcheurs du Québec, de contribuer à l'éducation sur les pratiques sécuritaires et de participer activement à la conservation et à la mise en valeur de la faune afin d'assurer la pérennité des ressources et la perpétuation de la chasse et de la pêche comme activités traditionnelles, patrimoniales et récréatives.

