SÉOUL, Corée du Sud, le 27 déc. 2023 /CNW/ -- Korea Deep Learning Inc , un chef de file dans les solutions d'images et de textes alimentées par l'IA, annonce le lancement mondial de Polyground , son marché en ligne ultramoderne pour les actifs 3D photoréalistes. Cette plateforme novatrice alimentée par l'IA et offrant une expérience simplifiée axée sur les concepts est sur le point de révolutionner la façon dont les créateurs et les professionnels de l'industrie collaborent, découvrent les actifs 3D, y accèdent et en font l'échange, tout en favorisant une communauté mondiale de créateurs d'actifs 3D et de contenu pour le métavers.

Polyground, le nouveau marché d’actifs 3D alimentés par l’IA, offre aux créateurs de contenu des ressources photoréalistes à haute résolution et une expérience intuitive simplifiée.

Joignez-vous au marché Polyground et obtenez 8 actifs gratuitement : https://www.polyground.ai/

Dans l'ensemble des secteurs, les attentes des consommateurs font en sorte que les expériences axées sur le contenu 3D et le métavers doivent se rapprocher de plus en plus de la vraie vie, ce qui signifie que les créateurs de contenu comme les modélisateurs et artistes 3D et studios d'effets visuels ont besoin de trouver plus facilement et d'acquérir des actifs 3D de qualité supérieure. Pour combler cette lacune, Polyground offre un marché où les créateurs du monde entier peuvent collaborer et échanger des actifs en toute transparence, tout en les classant dans des salles d'exposition intuitives et propres au concept qui sont faciles à consulter et à intégrer dans les flux de travail créatifs. En tenant ses promesses dans ces domaines, la plateforme accroît l'accessibilité mondiale aux actifs 3D photoréalistes pour le métavers et des industries comme le jeu, la production cinématographique et l'architecture.

« Polyground est plus qu'un simple marché; c'est une communauté dynamique favorisant la collaboration et l'innovation sur le plan artistique », a souligné Jihyun Kim, chef de la direction de Korea Deep Learning Inc. « Nous croyons que la technologie, en particulier l'IA, a un potentiel énorme pour résoudre les problèmes, et c'est précisément ce que fait Polyground pour les créateurs 3D, en favorisant la créativité et les synergies artistiques tout en simplifiant le processus de création avec des actifs 3D photoréalistes facilement accessibles. »

Lancée officiellement à la fin de novembre 2023, la plateforme Polyground est accessible à l'échelle mondiale, ce qui permet aux entreprises, aux studios et aux créateurs de télécharger, de vendre et d'acquérir facilement des actifs photoréalistes. Afin d'enrichir continuellement son offre de produits, la plateforme tire également parti de la technologie 3D DX alimentée par l'IA de Korea Deep Learning pour créer et ajouter 2 000 actifs 3D photoréalistes chaque mois, assurant ainsi un flux constant de contenu novateur pour compléter le contenu échangé par les membres.

À propos de Korea Deep Learning

Korea Deep Learning résout des problèmes qui n'avaient pas encore été résolus dans le monde en repoussant les limites de l'IA. La marque se distingue dans une variété d'industries à travers le monde grâce au développement et au déploiement de ses solutions alimentées par l'IA Polyground, DEEP OCR, DEEP IMAGE et 3D DX.

Pour en savoir plus, consultez https://www.koreadeep.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2304764/Polyground_AI_powered_3D_asset_marketplace_offers_content_creators_high_resolution_photorealistic.jpg

SOURCE Korea Deep Learning

Renseignements: Personne-ressource : Jihyun Kim, [email protected]