Nouveau leadership pour le plus grand cabinet d'avocats au Québec

François est reconnu pour son expertise en fonds d'investissement et en gestion d'actifs par Chambers, Lexpert, Best Lawyers, Who's Who Legal Canada et comme un avocat exceptionnel par Thomson Reuters (Acritas Star™). Parallèlement, il œuvre au sein de la communauté via des institutions telles que le Comité paralympique canadien, le conseil d'administration de Finance Montréal et, jusqu'à tout récemment, le conseil des gouverneurs du Conseil des fonds d'investissement du Québec.

« Éric Bédard laisse derrière lui un bilan spectaculaire. Sous sa gouverne, Fasken a connu une croissance sans précédent, consolidant sa position de leader dans l'industrie juridique. Je suis profondément emballé et motivé d'entamer mon nouveau mandat dès janvier. Sa vision stratégique a renforcé la marque Fasken, développé de nouveaux marchés, attiré des talents exceptionnels, amélioré l'efficacité opérationnelle, et mené à une performance financière remarquable » déclare François Brais.

« La capacité de François à comprendre les affaires de nos clients, à offrir un service d'excellence empreint d'humanité et à propulser le niveau d'efficacité et de créativité des équipes me rend confiant, qu'ensemble, nous pourrons tracer l'avenir, » ajoute Éric Bédard, qui continuera de contribuer au succès du cabinet en tant qu'associé et leader du groupe de pratique dédié aux conseils stratégiques et agira aussi comme conseil au groupe services aux clients privés.

Nous remercions chaleureusement notre clientèle, nos collègues et nos partenaires pour leur soutien continu, et nous continuerons de viser l'excellence sous la direction de François Brais.

Pour consulter la bio de François Brais : https://www.fasken.com/fr/francois-brais | Pour consulter la bio de Éric Bédard : https://www.fasken.com/fr/eric-bedard|

