Les avocats en restructuration de Stikeman Elliott ont préparé ce guide d'une page sur les modes de restructuration financière destiné aux entreprises canadiennes afin de les conseiller lorsque la faillite semble être la seule solution possible. Nos professionnels travaillent avec les entreprises afin de déterminer les solutions à leur disposition pour une restructuration financière réussie, qu'il s'agisse de nouvelles injections de liquidités (par voie de placement privé, placement de droits, nouvelle émission de dette de premier rang ou vente d'actifs), d'un désendettement financier (par voie de consensus, d'offre d'échange ou d'arrangement) ou d'une restructuration opérationnelle.

Cliquez ici pour télécharger notre guide.

Choisir le bon moment

Dans toutes les situations, le temps est un élément essentiel dont les entreprises canadiennes doivent tirer parti; afin d'optimiser ses possibilités, l'entreprise qui s'attend à éprouver des difficultés financières doit commencer à examiner ses options sans tarder. « Il est important de se lancer dans une restructuration avec un plan de match précis et une compréhension des stratégies pour émerger, de manière à entrer et à sortir rapidement du processus », d'expliquer Jean Fontaine, associé. Même s'il n'est jamais facile de surmonter des difficultés financières, l'évaluation précoce de la situation financière d'une société est souvent la clé pour réussir à trouver les moyens qui offriront les meilleures issues dans les circonstances.

Importance de l'équipe de restructuration pour l'entreprise

Au Québec, le groupe Restructuration et insolvabilité de Stikeman Elliott est composé de professionnels d'expérience qui conseillent leurs clients depuis des décennies, les aidant à surmonter leurs difficultés financières en négociant avec les prêteurs et les créanciers et, si nécessaire, en entreprenant un processus de restructuration homologué par le tribunal.

Pour mener à bien une restructuration, il faut une équipe de direction solide, appuyée par des conseillers juridiques chevronnés qui comprennent le contexte et les enjeux et sont en mesure de trouver et d'appliquer des solutions. « Notre première mission est d'aider les dirigeants à cerner très rapidement une situation difficile, qu'ils n'ont, le plus souvent, jamais vécue. Nous les aidons à trouver et mettre en œuvre des solutions créatives qui leur permettront de protéger leur entreprise », d'expliquer Guy Martel, associé.

Danny Duy Vu, associé, ajoute : « Quelle que soit l'ampleur du dossier, notre approche reste la même, à savoir fournir des services de première qualité et à valeur ajoutée à chaque client en l'aidant à surmonter ses problèmes quels qu'ils soient, au meilleur coût possible. »

L'équipe de restructuration de Stikeman Elliott est d'envergure nationale et internationale

L'équipe Restructuration et insolvabilité du bureau de Montréal de Stikeman Elliott a bâti sa réputation de chef de file dans l'industrie en menant à bien certaines des restructurations commerciales les plus notables de l'histoire canadienne. Dans la dernière année, l'équipe a travaillé avec succès avec des entreprises dans les secteurs de la vente au détail, du divertissement, de l'immobilier, de la fabrication, du cannabis, du pétrole, du gaz et des mines qui ont le plus souffert de la crise financière au Canada.

L'équipe est souvent appelée à agir dans de grands dossiers internationaux en collaboration avec des professionnels d'autres pays. « Lorsqu'une entreprise canadienne s'interroge sur les incidences que des procédures étrangères pourraient avoir sur elle, nos relations de longue date avec nos conseillers en restructuration américains et internationaux sont un atout majeur », selon Nathalie Nouvet, avocate.

« Notre approche s'articule autour de la recherche de solutions : lorsque nous représentons un client en difficultés financières, nous nous efforçons de trouver les moyens qui lui permettront de préserver son entreprise et, si possible, de s'en sortir en conservant les emplois et l'équité », d'ajouter Claire Zikovsky, associée.

Joseph Reynaud, associé, a conseillé un client du secteur du commerce de détail et fait remarquer : « Pour la direction de ce client, il était devenu évident, même avant la COVID-19, que l'évolution du marché du détail nécessiterait des changements majeurs dans l'entreprise. Même si une restructuration n'est jamais facile, nous avons finalement été en mesure de placer la société dans une bien meilleure position pour le long terme. »

Reconnu comme cabinet d'avocats de l'année 2021 en insolvabilité par Benchmark Litigation Canada et cabinet d'avocats de l'année 2020 en insolvabilité et restructuration financière par Best Lawyers in Canada, Stikeman Elliott peut fournir des conseils pour guider les entreprises dans un processus de restructuration.

Vous envisagez de restructurer votre entreprise? Communiquez avec l'équipe Restructuration et insolvabilité de notre bureau de Montréal.

