Nouveau format pour l'édition montréalaise du Mondial de la Bière

L'événement qui a accueilli plus de 2,2 millions de visiteurs devient biennal

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le Mondial de la Bière, pilier incontournable de la culture brassicole depuis plus de trois décennies, annonce un virage stratégique. Pour répondre aux mutations de l'industrie et continuer sa mission locale et internationale avec le succès habituel, l'événement adoptera désormais un format biennal.

Depuis ses débuts en 1994, le Mondial de la bière a accueilli plus de 2,2 millions de visiteurs. Crédit photo: Mondial de la bière (Groupe CNW/Mondial de la bière)

Depuis ses débuts en 1994, le Mondial de la bière a accueilli plus de 2,2 millions de visiteurs durant 174 jours, 2776 brasseries provenant du Canada et de partout au monde, 573 exposants alimentaires, cidreries, hydromelleries, distilleries et représentants de l'industrie avec des ventes à plus de 14 millions de dollars.

Le secteur de la microbrasserie, les habitudes de consommation et la dynamique de fréquentation du centre-ville de Montréal ont évolué ces dernières années et la direction du Mondial de la Bière a choisi de s'adapter. « Il faut suivre les tendances et réalités locales et internationales. Nous avons toujours offert des événements à grands succès, nous continuons à ne vouloir que l'excellence tant pour nos exposants et nos partenaires que notre merveilleux public, » explique Jeannine Marois, présidente et co-fondatrice du Mondial de la bière.

« En passant à une édition tous les deux ans, nous adaptons notre formule avec toujours le même objectif : assurer l'attractivité de l'événement pour les décennies à venir et confirmer le statut de Montréal comme capitale nord-américaine de la bière, » rajoute-t-elle. L'équipe du Mondial de la Bière continue d'offrir ses services auprès de l'industrie, et est ouverte à toute collaboration avec des partenaires québécois et internationaux.

Le Mondial de la Bière remercie sa communauté : brasseurs, exposants, visiteurs et bénévoles pour leur soutien indéfectible. L'équipe continue de travailler activement au rayonnement de l'excellence brassicole. Rendez-vous du 24 au 26 septembre 2027 pour une édition entièrement renouvelée et dans un tout nouveau site !

À propos du Mondial de la bière

Fondé en 1994, le Mondial de la bière est le plus grand festival de bières internationales en Amérique du Nord. Dégustations et découvertes locales et internationales, le Mondial de la bière existe à Montréal Mondial de la bière de Montréal, en France Mondial de la bière Europe et au Brésil : Rio de Janeiro et São Paulo.

SOURCE Mondial de la bière

Contact Médias: Lamia Charlebois, Consultante en relations publiques, [email protected]; + 1 514 581 5831