MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - AQC Capital est fier d'annoncer la création de son nouveau fonds d'investissement Anges Québec Capital II d'une valeur de près de 64 millions de dollars, commandité par Investissement Québec, Teralys Capital en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction et Finalta Capital. Ces sommes seront disponibles afin de propulser les jeunes pousses québécoises qui s'appuient sur l'innovation pour nourrir de solides ambitions de croissance à l'international. Pionnier dans le capital de risque au Québec, AQC Capital accompagne les entreprises, aux différents stades de l'amorçage et du démarrage, qui évoluent principalement dans les secteurs des technologies propres, médicales, financières et industrielles, de l'intelligence artificielle et du logiciel.

Propulser l'innovation d'ici

S'inscrivant parmi les fonds d'investissement en capital de risque les plus dynamiques de l'écosystème québécois, AQC Capital joue un rôle crucial depuis 2012 pour accélérer la création et le développement d'entreprises novatrices sur l'ensemble du territoire du Québec. Le fonds précédent, fort d'un capital de 86 M$, avait permis de soutenir plus d'une cinquantaine d'entrepreneurs dont plusieurs ont créé des entreprises parmi les plus prometteuses dans leur domaine, comme BonLook, MIM's, Moka et Sportlogiq. Dans le contexte de la relance économique, l'annonce du nouveau fonds d'AQC Capital viendra fournir l'appui dont de nombreux entrepreneurs ont besoin pour faire grandir leurs entreprises, en plus de leur permettre de créer de l'emploi et de générer des retombées durables du Québec.

Nouveau fonds, nouvelle équipe

L'annonce de la recapitalisation du fonds coïncide avec l'actualisation du positionnement d'AQC Capital, anciennement Anges Québec Capital, qui incarne la nouvelle vision axée davantage sur l'accompagnement des entrepreneurs. En effet, AQC Capital fait équipe avec le réseau Anges Québec afin d'offrir non seulement des capitaux pour financer leur croissance, mais surtout de l'accompagnement provenant d'anges investisseurs actifs qui s'impliquent et mettent à contribution leurs expériences et leurs réseaux. De plus, l'équipe de gestionnaires chevronnés d'AQC Capital permet aux entrepreneurs de faire rayonner leurs entreprises dans un plus large réseau d'investisseurs potentiels pour les accompagner dans le développement de marchés aux dimensions mondiales.

Citations

« Le capital d'investissement est essentiel à l'essor des jeunes entreprises innovantes au stade du démarrage. Le fonds Ange Québec Capital II répond à une demande claire de nos entrepreneurs pour combler une carence dans la chaîne de capitaux. Je suis persuadé que les interventions de ce fonds permettront d'accélérer l'émergence des fleurons québécois de demain. »

- Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie du Québec

« L'annonce d'aujourd'hui envoie un signal fort aux entrepreneurs créatifs et ambitieux qui ont des projets d'affaires solides et qui ont soif de conquérir le monde : AQC Capital est là pour leur donner l'élan dont ils ont besoin pour développer, prospérer et devenir des moteurs pour l'économie du Québec. AQC Capital a été à la base de plusieurs belles histoires et ce n'est que le début ! En s'ouvrant davantage sur notre propre écosystème et sur le réseau de co-investisseurs potentiels de partout au Canada, AQC Capital pourra mobiliser plus d'acteurs capables de propulser nos entreprises les plus prometteuses qui viendront renforcer la compétitivité du Québec et assurer son rayonnement à l'international.

- Serge Beauchemin, associé directeur, AQC Capital

« Nous sommes fiers de réitérer notre confiance envers l'équipe d'AQC Capital. En misant sur des anges investisseurs expérimentés, nous sommes confiants de voir émerger de nouvelles entreprises prometteuses qui contribueront à la vivacité de notre écosystème d'entrepreneuriat pour de nombreuses années à venir. Aux côtés de tels partenaires investisseurs, nous continuerons de jouer notre rôle en soutenant l'éclosion de nos entreprises en croissance et en favorisant la mise en valeur de nos expertises, ici comme à l'international. »

- Guy LeBlanc, président-directeur général, Investissement Québec

« Depuis plus d'une décennie, Teralys Capital a bâti le plus grand investisseur spécialisé en innovation au Canada en ayant la réussite de l'entrepreneuriat québécois à fort potentiel au cœur de son action. En offrant notre expertise de bâtisseurs d'écosystèmes, nous sommes fiers de contribuer, à travers notre programme dédié aux fonds d'amorçage, à la consolidation et l'essor d'un acteur établi focalisé sur ce stade. Notre engagement représente l'opportunité de continuer à promouvoir et à implanter les meilleures pratiques au sein d'un segment primordial à la vitalité de l'ensemble de l'industrie du capital de risque au Québec »

- Seif Belhani, Directeur, Teralys Capital

« Sortie de la pandémie, lutte contre les changements climatiques, virage technologique des entreprises, pénurie de main-d'œuvre : les défis seront nombreux au cours des prochaines années, mais les occasions le seront tout autant. Grâce au nouveau fonds d'AQC Capital, plusieurs entrepreneurs innovants auront accès au financement nécessaire pour réaliser leurs ambitions et bâtir l'économie de demain. S'investir pour une meilleure société, c'est aussi appuyer les jeunes pousses avec du capital de risque pour qu'elles puissent changer le monde. »

- Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction, Fonds de solidarité FTQ

« L'innovation est essentielle pour bâtir une économie québécoise plus équitable, inclusive, verte et performante. Depuis plus de 10 ans, les anges investisseurs regroupés au sein d'Anges Québec ont démontré qu'ils assument un rôle privilégié dans le soutien aux jeunes entreprises innovantes. Fondaction est heureux de contribuer par son financement aux interventions d'AQC Capital, un fonds qui s'appuie sur l'expertise des anges investisseurs, augmente leur capacité d'agir et renforce leurs liens avec l'écosystème du capital d'investissement. »

- Geneviève Morin, présidente-directrice générale, Fondaction

« AQC Capital et son nouveau fonds d'investissement de 64 M$ sont un atout stratégique pour les anges investisseurs d'Anges Québec qui réaffirment l'importance de leur partenariat unique dans l'écosystème du capital de risque au Canada. Encore plus près des entrepreneurs, la nouvelle équipe d'AQC Capital est un excellent reflet de la communauté entrepreneuriale québécoise moderne, toujours plus riche en diversité et inclusion. Finalta Capital, un des plus importants prêteurs sur crédits d'impôt et subventions au Canada, est très fière de s'associer à une telle équipe puisque toutes deux ont comme objectif d'aider les entrepreneurs d'ici à atteindre les plus hauts sommets grâce à l'accès à des capitaux importants alors qu'ils sont encore aux premiers stades de leur développement. »

- Maxime-Jean Gérin, Président et chef de la direction, Finalta Capital

À propos d'AQC Capital

AQC Capital est un fonds de capital de risque avec plus de 150 M$ sous gestion à la disposition des entreprises en démarrage innovantes du Québec. Investissant toujours avec des anges à succès membres du Réseau Anges Québec, l'équipe d'AQC Capital offre un soutien actif et dynamique en plus des capitaux nécessaires aux entrepreneurs pour se propulser vers les plus hauts sommets. À ce jour, AQC Capital a investi dans 53 entreprises innovantes. www.aqccapital.ca

Renseignements: Louis-Martin Leclerc, TACT, Cellulaire : 418 693-2425, [email protected]