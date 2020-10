TORONTO, le 15 oct. 2020 /CNW/ - ABC Alpha pour la vie Canada est heureuse d'annoncer le lancement d'un portail d'apprentissage en ligne qui permet de transmettre de manière asynchrone les cours de ses programmes de littératie pour apprenants adultes : la plateforme de compétences ABC. Le premier cours offert sur la plateforme de compétences ABC, FORCES Compétences au travail, est tiré du programme de littératie au travail.

FORCES Compétences au travail aide les apprenants adultes à développer des compétences clés pour l'emploi par le biais d'ateliers et de manuels à télécharger gratuitement. Grâce à la plateforme de compétences ABC, les apprenants pourront désormais accéder en ligne au programme, soit par eux-mêmes ou avec l'aide d'un praticien ou une praticienne de l'alphabétisation.

Des cours visant à acquérir diverses compétences générales requises pour obtenir un emploi intéressant seront publiés dans les prochaines semaines. Le premier cours offert porte sur la gestion du stress; ensuite, les cours sur la capacité d'adaptation et le travail d'équipe seront ajoutés. Ces cours sont présentés en collaboration avec le commanditaire fondateur de FORCES Compétences au travail, Canada Vie.

En plus d'offrir le programme FORCES Compétences au travail, la plateforme de compétences ABC mettra également à la disposition des apprenants des cours de littératie financière, de littératie numérique et portant sur les compétences essentielles.

« Nous sommes ravis de ce nouveau portail, car il permettra aux apprenants d'accéder en ligne à nos programmes de littératie à un moment où le monde virtuel n'a jamais été aussi important, déclare Mack Rogers, directeur administratif d'ABC Alpha pour la vie Canada. La plateforme de compétences ABC est fondée sur les thèmes et objectifs clés de nos programmes existants, mais comporte également du contenu révisé qui correspond mieux à l'apprentissage en ligne. Nous espérons aussi que les apprenants et les praticiens et praticiennes de l'alphabétisation profiteront pleinement des possibilités interactives offertes par l'apprentissage en ligne. »

La plateforme de compétences ABC a été élaborée selon un modèle de conception simple qui plaira aux apprenants souhaitant améliorer leurs compétences en littératie numérique et en littératie au travail. Elle est fondée sur les principes de conception et langage clairs et favorise une navigation accessible, de la configuration d'un compte jusqu'à l'apprentissage.

Grâce à la plateforme de compétences ABC, les apprenants seront en mesure de suivre des cours en ligne selon leur propre rythme, d'enregistrer leurs travaux en cours et de télécharger du contenu de cours et des rappels utiles sur la matière apprise. Il est possible d'accéder à la plateforme de compétences ABC sur un appareil mobile ou un ordinateur portable, et tous les renseignements personnels des apprenants sont bien protégés.

« La Canada Vie est fière d'appuyer le programme en ligne FORCES Compétences au travail d'ABC Alpha pour la vie Canada, qui permet d'améliorer les compétences en littératie numérique et en littératie au travail de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes, a déclaré Debbie Down, directrice des relations avec la communauté à la Canada Vie. Au moyen de la nouvelle plateforme de compétences ABC, nous pouvons aider les apprenants adultes à perfectionner leurs compétences en leur offrant des cours de formation en ligne gratuits auxquels ils peuvent accéder par l'intermédiaire d'un portail d'apprentissage personnalisé. »

À l'avenir, la plateforme de compétences ABC évoluera et comprendra de nouvelles fonctionnalités, telles qu'un portail pour les professeurs et les organisations, dans lequel les professeurs pourront définir des « classes virtuelles » pour les apprenants, et les organisations pourront suivre plusieurs professeurs et groupes d'apprenants dans le cadre de divers cours.

Actuellement, le site est offert en anglais seulement, une version en français sera lancée bientôt.

Pour en apprendre davantage sur la plateforme de compétences ABC ou pour définir un compte pour commencer l'apprentissage, allez à www.abcskillshub.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie CanadaMD est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à renforcer les organisations qui œuvrent à promouvoir l'apprentissage chez les adultes en concevant et en appuyant l'utilisation de matériel et de ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et en alphabétisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le www.alphapourlavie.ca.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent que nous tenons nos engagements et qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie, qui est heureuse de servir plus de 13 millions de clients d'un océan à l'autre.

