Nouveau contrat de travail : Le SPPMM accepte l'offre globale et finale de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Dans la soirée du 26 septembre, les membres du Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) se sont prononcés en faveur de l'offre globale et finale de la Ville du 28 juin dernier, pour le renouvellement de leur convention collective de travail. Lors d'un rassemblement historique de plus de 1 000 professionnels, 89 % des membres votants ont accepté l'offre qui avait été recommandée par leur Bureau de direction en date du 3 juillet dernier.

La présidente du SPPMM, Mme Anne Dorais, se réjouit d'obtenir un nouveau contrat de travail d'une durée de 10 ans se terminant en 2023, alors que le précédent avait pris fin le 31 janvier 2014. Elle ajoute que la Direction générale actuelle de la Ville et les élus municipaux ont, par cette offre, rejoint les préoccupations prioritaires des professionnels en matière de relations de travail, de la reconnaissance du rôle du professionnel, de la conciliation travail et vie personnelle et du maintien du pouvoir d'achat des professionnels.

À propos du SPPMM

Le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) représente près de 2 200 membres œuvrant au sein de différents services et arrondissements de la Ville de Montréal et des villes de banlieue de l'île de Montréal, soit Côte-Saint-Luc, Dorval, Mont-Royal, Pointe-Claire et Westmount. Le SPPMM catalyse l'énergie de ses membres pour élaborer des propositions novatrices et mobilisatrices au profit des professionnels et des citoyens de la Ville de Montréal. Parmi les divers domaines d'activités des professionnels municipaux, mentionnons entre autres les bibliothèques, les finances, les communications, l'informatique, l'urbanisme, les sports et loisirs, le développement économique et communautaire et beaucoup plus.

