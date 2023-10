La nouvelle licence permet au CHUM d'accéder au portefeuille de brevets CRISPR/Cas9 d'ERS.

DUBLIN et MONTRÉAL, le 25 oct. 2023 /CNW/ -- ERS Genomics Limited (« ERS ») a le plaisir d'annoncer un nouveau contrat de licence avec le Centre de recherche du CHUM (« CRCHUM »). Il s'agit d'un contrat de licence non exclusif accordant au CRCHUM des droits de recherche sur le portefeuille de brevets CRISPR/Cas9 d'ERS.

La Dr Emmanuelle Charpentier, fondatrice d'ERS Genomics, a reçu le prix Nobel 2020 pour la découverte du CRISPR/Cas9. En conséquence directe, le portefeuille de brevets d'ERS constitue l'ensemble définitif des droits de propriété sur cette technologie d'édition génétique.

Le Centre de recherche du CHUM est le plus grand centre de recherche dans le domaine des sciences biomédicales et des soins de santé de l'Université de Montréal. C'est l'un des plus grands et des plus modernes au Canada.

« Avec l'acquisition de cette nouvelle licence, le Centre de recherche du CHUM dispose désormais à la fois de la capacité technologique et de la capacité juridique pour mener des projets de recherche avec des partenaires commerciaux », a expliqué Vincent Poitout, directeur de la recherche au centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et directeur scientifique du CRCHUM.

Éric Rhodes, PDG d'ERS Genomics, s'est montré tout aussi enthousiaste à propos de ce nouveau contrat : « Le rôle du Canada dans le paysage de la biotechnologie est de plus en plus important à l'échelle mondiale. La bioéconomie, en particulier, connaît une croissance rapide et Montréal se distingue comme une plaque tournante remarquable. En parfaite adéquation avec notre vision d'entreprise, ce contrat de licence avec le CRCHUM au Canada représente une étape cruciale vers l'extension de l'utilisation du CRISPR/Cas9 à l'échelle mondiale. »

Les détails financiers du contrat ne sont pas divulgués.

À propos du CRCHUM

Le Centre de recherche du CHUM (CRCHUM) est l'un des principaux centres de recherche hospitaliers en Amérique du Nord. Son objectif est d'améliorer la santé des adultes grâce à un continuum de recherche couvrant des disciplines telles que la science fondamentale, la recherche clinique et la santé des populations. Plus de 2 150 personnes travaillent au CRCHUM, dont près de 500 chercheurs et près de 650 étudiants et stagiaires postdoctoraux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.chumontreal.qc.ca/crchum

À propos d'ERS Genomics

ERS Genomics est une société de biotechnologie basée à Dublin, en Irlande. La société a été créée pour fournir un large accès à la propriété intellectuelle fondamentale CRISPR/Cas9 détenue par la Dr Emmanuelle Charpentier. Des licences non exclusives sont disponibles pour la recherche et la vente de produits et de services dans de nombreux domaines, notamment les outils de recherche, les kits, les réactifs, la découverte de nouvelles cibles pour l'intervention thérapeutique, les lignées cellulaires pour la découverte et le criblage de nouveaux médicaments candidats, la production BPF de produits de santé, la santé des animaux de compagnie et du bétail, la production de matériaux industriels tels que les enzymes, les biocarburants et les produits chimiques, ainsi que la biologie synthétique. ERS détient plus de 100 brevets dans le monde entier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.ersgenomics.com

