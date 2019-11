Nouveau conseil des ministres - La FCCF félicite l'ensemble du conseil des ministres nouvellement formé

Se tenant plus particulièrement à la disposition du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, M. Steven Guilbeault, et de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mme Mélanie Joly, pour toute collaboration à venir avec la FCCF et son réseau de membres, la Fédération invite les ministres assermentés à mettre en œuvre les promesses engagées lors de la campagne électorale.

OTTAWA, le 20 nov. 2019 /CNW/ - La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) félicite le nouveau conseil des ministres désigné par le chef du gouvernement, M. Justin Trudeau, et se réjouit des collaborations à venir avec M. Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et Mme Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Au volet des arts et de la culture, la FCCF appuie ainsi l'une des promesses du parti libéral : veiller à ce que les fournisseurs de contenu, dont les géants du Web, soutiennent davantage la création de contenu canadien dans les deux langues officielles. La Fédération souligne toutefois l'urgence de mettre fin à une injustice fiscale, en imposant désormais ces géants du Web, les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) mais aussi Netflix, Spotify ou encore Microsoft, qui jusqu'à présent ne paient aucun impôt au Canada tout en tirant profit d'œuvres créées et produites par des structures ou des artistes canadiens. Il est capital que le gouvernement amène rapidement ces géants à percevoir la TPS/TVH et payer des impôts ou une taxe sur leurs revenus, pour que cesse un privilège qui ne sert aucunement la production artistique et culturelle canadienne. Une préoccupation majeure du secteur culturel dont M. Steven Guilbeault doit se saisir dès à présent.

En tant que porte-parole du secteur artistique et culturel francophone en milieu minoritaire, la Fédération soutient avec force la perspective de la modernisation de la Loi sur les langues officielles. Cinquante ans après sa proclamation, les arts et culture sont un pilier essentiel de ce projet. Cette modernisation attendue, et sur laquelle cinq chefs de partis réélus se sont engagés durant la campagne électorale, doit inévitablement faire partie des priorités du portefeuille confié à Mme Mélanie Joly. La FCCF se réjouit à ce titre de la continuité qui devrait marquer le mandat de Mme Joly.

La FCCF est prête à partager son expertise sur ces questions et maintient par ailleurs parmi ses recommandations phares l'importance de maintenir, voire de renforcer, les investissements accordés aux institutions culturelles du pays, et la nécessité de mettre en place un Cadre national d'action pour la culture visant à doter le Canada d'une véritable politique culturelle.

En tant que voix politique des arts et de la culture de la francophonie canadienne et acadienne, la FCCF est un acteur incontournable. Forte de son réseau d'un bout à l'autre du pays depuis plus de 40 ans, elle a su faire avancer des dossiers prioritaires qui mettent en relief les besoins liés à la mise en place d'un Cadre national d'action pour la culture. Son réseau rassemble sept regroupements nationaux en théâtre, en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et en arts visuels, treize organismes œuvrant au développement culturel et artistique dans onze provinces et territoires du Canada, ainsi qu'un regroupement de réseaux de diffusion et une alliance de radios communautaires.

SOURCE Fédération culturelle canadienne-française

Renseignements: Aïda Semlali, Communications et recherche, communications@fccf.ca, (613) 262-6237

