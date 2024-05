Nouveau concours ciblé - La Société de recherche sur le cancer investit 2 millions $ pour la recherche sur le cancer du poumon

MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/ - Au Canada, le cancer du poumon demeure la principale cause de décès par cancer. Pourtant, il reste l'un des moins financés en matière de recherche. Face à cet enjeu majeur, la Société de recherche sur le cancer (SRC) investit 2 millions $ pour la recherche sur cette maladie. Un investissement audacieux, porteur d'espoir et de progrès.

Cette initiative permettra de financer quatre projets de recherche translationnelle de 500 000 $. L'objectif est d'explorer des avenues prometteuses pour améliorer la détection précoce du cancer du poumon, développer des traitements plus efficaces et comprendre les mécanismes de résistance aux traitements actuels.

« Le cancer du poumon est responsable d'environ 20 600 décès par année, soit 24 % de tous les décès par cancer au Canada. En allouant cette somme considérable, grâce à de généreux dons, nous affirmons notre engagement profond envers la recherche et l'innovation, avec l'espoir d'offrir un avenir plus prometteur aux personnes atteintes du cancer du poumon. »

- Manon Pepin, présidente et cheffe de la direction de la SRC

Des partenaires engagés pour déjouer le cancer du poumon

La SRC remercie chaleureusement la générosité exceptionnelle de donateurs qui ont permis cet investissement majeur pour déjouer le cancer du poumon : dont la Fondation Famille Gosselin et la Fondation Molson. Grâce à leur soutien indéfectible, il a été possible de mettre en œuvre cette initiative porteuse d'espoir.

« En soutenant la recherche sur le cancer du poumon, nous espérons aider les chercheurs à réaliser des progrès concrets qui bénéficieront aux personnes touchées par ce type de cancer et leurs proches. L'espoir est au rendez-vous, ma famille et moi en sommes persuadés, car nous croyons résolument que la recherche sauve des vies. »

- Léon Gosselin de la Fondation Famille Gosselin

« Notre Fondation est profondément enthousiaste de contribuer à la recherche sur le cancer du poumon qui affecte un si grand nombre de personnes au Canada. Nous sommes fermement convaincus que les projets novateurs et prometteurs sont à la base de progrès majeurs, et qu'ils nécessitent le soutien financier adéquat pour être concrétisés. Investir dans la recherche est un gage d'un avenir meilleur. »

- Andrew Molson, président de la Fondation Molson

Appel aux chercheurs

Les projets de recherche subventionnés seront sélectionnés dans le cadre d'un concours spécial de subvention de recherche translationnelle sur le cancer du poumon de la SRC. Les projets soumis feront l'objet d'une évaluation par un comité international d'experts scientifiques dans le domaine. Tous les chercheurs qui souhaitent en savoir plus sur les procédures de candidature sont invités à visiter la page suivante.

Chaque année, la Société de recherche sur le cancer attribue de nouvelles bourses et subventions de recherche à travers le Canada grâce à ses programmes annuels. Cette année, ce sont 12,8 millions $ qui ont été octroyés à une centaine de projets de recherche figurant parmi les plus prometteurs afin de mieux prévenir, détecter et traiter tous les types de cancers.

À propos de la Société de recherche sur le cancer

Fondée en 1945, la Société de recherche sur le cancer (SRC) est un des seuls organismes canadiens consacrés entièrement au financement de la recherche sur tous les types de cancer. Depuis sa création, la SRC a soutenu des milliers de chercheurs qui ont effectué des avancées importantes dans la prévention, le dépistage et le traitement du cancer. Grâce à la générosité de partenaires et donateurs à travers le Canada, la SRC a distribué plus de 388 millions $ en subventions de recherche depuis sa création.

