Nouveau centre de service à la clientèle et laboratoire UL Edmonton dans l'Ouest canadien pour accélérer la sécurité de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement

L'installation propose des solutions complètes de sécurité et de protection de l'environnement pour l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour les équipements installés dans des atmosphères potentiellement explosives ayant une empreinte au sol étendue, marquant la présence d'UL au Canada depuis 99 ans.

EDMONTON, Alberta, 29 octobre 2019 /CNW/ - UL, une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des sciences de la sécurité a officiellement inauguré un nouveau centre de service à la clientèle et laboratoire pour les sites dangereux à Summerside Centre, 1040 Parsons Road SW, à Edmonton.

L'installation offre une expertise locale en matière de services de conseil, d'essais et de certification des équipements. La maitrise dévouée à Edmonton offre une solution de service de sécurité collaborative pour les secteurs pétrolier et gazier en aval, au centre et en amont. En outre, les essais et la certification locaux permettent aux fabricants dont le matériel est utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives dans un large éventail de secteurs d'avoir un délai de traitement plus court et donc une plus grande rapidité de mise sur le marché. Reconnaissant les besoins essentiels en expertise locale en matière de sécurité et de livraison rapide de produits électriques et de matériel électrique à l'industrie pétrolière et gazière, la nouvelle installation d'UL aide les fabricants, les intégrateurs de systèmes et les propriétaires d'équipements à mieux servir ce secteur dans l'Ouest canadien. En outre, UL offre des audits des sites dangereux, la validation, l'enseignement et la formation technique.

Classés en fonction de la probabilité de présence d'une concentration inflammable de matériau combustible dans le processus de fabrication, les sites dangereux présentent un risque plus élevé d'explosion et d'incendie en raison de la présence de gaz inflammable, de vapeurs inflammables ou produites par des liquides combustibles, de poussières combustibles et de fibres ou projections inflammables. Pour faire face à ces risques accrus, UL collabore avec les fabricants pour tester et certifier les équipements utilisés dans les sites dangereux afin de faire évoluer les conditions de travail et de production en toute sécurité.

« L'installation renforce nos services actuels d'essais et de certification au Canada en fournissant aux fabricants des solutions complètes localement », a déclaré Joe Hosey, vice-président et directeur général d'UL au Canada. « En mettant l'accent sur la technologie et l'innovation, UL s'est engagée à aider ses clients à atténuer les risques liés des sites dangereux et de la chaîne d'approvisionnement, tout en les aidant également à réduire les délais de commercialisation de leurs produits et solutions ».

Au service des parties prenantes tout au long de la chaîne logistique, la nouvelle installation d'UL pour les sites dangereux renforcera l'empreinte mondiale d'UL pour aider ses clients à faire progresser l'innovation. Grâce à son réseau mondial d'experts techniques et d'installations à la pointe de la technologie pour les sites dangereux, ainsi qu'à ses relations de longue date avec les autorités réglementaires, les laboratoires partenaires et les chefs de file techniques du secteur, UL a la capacité d'aider les fabricants à obtenir les références de conformité pour les marchés mondiaux afin d'accélérer les étapes finales du processus de certification. Pour simplifier davantage le processus, UL propose un seul contact local pour les besoins de certification des sites dangereux à l'échelle mondiale.

« Naviguer dans le paysage complexe des certifications des sites dangereux à l'échelle mondiale constitue un défi. UL est activement engagée dans le processus de rédaction de normes mondiales et participe à plus de 50 comités techniques sur les sites dangereux », a déclaré Milan Dotlich, vice-président des technologies de l'énergie et de l'électricité chez UL pour l'Europe et les Amériques. « Nous sommes vraiment à l'écoute de l'industrie des sites dangereux à l'échelle mondiale et souhaitons partager notre expertise avec les clients ici au Canada ».

UL est initialement entrée au marché canadien en 1920 lorsque son fondateur, William H. Merrill, a ouvert un bureau à Toronto. Au cours du siècle suivant, UL a continué d'étendre ses installations et ses offres à travers le Canada afin de poursuivre sa mission consistant à rendre le monde plus sûr. La nouvelle installation d'Edmonton marque le dixième site d'UL au Canada. Les autres sites incluent Mississauga, deux sites à Ottawa, Québec, St-Laurent, Toronto, Truro, Vancouver et Varennes.

« UL est présente au Canada et se dévoue au marché canadien depuis près d'un siècle. Le nouveau centre de service à la clientèle et laboratoire d'Edmonton continue de démontrer notre engagement à aider nos clients canadiens à se développer, à prospérer et à gagner sur le marché », a déclaré Hosey.

À propos d'UL

UL contribue à créer un monde meilleur en appliquant la science pour résoudre les défis de sécurité et de développement durable. Nous renforçons la confiance en permettant l'adoption en toute sécurité de nouveaux produits et technologies innovants. Tout le monde chez UL partage la passion de rendre le monde plus sûr. Tous nos travaux, depuis la recherche indépendante jusqu'à l'élaboration de normes, en passant par les essais et la certification, la fourniture de solutions analytiques et numériques, contribuent à améliorer le bien-être mondial. Les entreprises, les industries, les gouvernements, les autorités de réglementation et le public nous font confiance pour leur permettre de prendre des décisions plus éclairées. Pour en savoir plus, visitez le site UL.com.

Contacts :

Kevin Wu

Directeur du marketing

UL Canada

Tél. : 416 288-2269

Courriel : Kevin.Wu@ul.com

Steven Brewster

Communication de l'entreprise

UL

Tél. : 415 577-8851

Courriel : steven.brewster@ul.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

SOURCE UL LLC

Related Links

http://www.ul.com