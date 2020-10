Nouveau centre de dépistage à l'auto et sans rendez-vous dans l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - En prévision de l'arrivée de la saison hivernale, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal souhaite informer la population de son territoire qu'un nouveau centre de dépistage pour la COVID-19, sans rendez-vous et accessible uniquement en auto, vient d'être mis en place dans l'Est de Montréal.

Les personnes qui désirent passer un test de dépistage sont invitées à se rendre en voiture, du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 15 h, au stationnement du Centre Pierre-Charbonneau, situé au 3000, rue Viau, où elles recevront des consignes pour les différentes étapes du dépistage au volant.

Les piétons et les personnes à mobilité réduite sont invités à se rendre à la clinique de dépistage Chauveau, située au 5455, rue Chauveau. Une unité mobile parcourt également les différents quartiers de l'Est de Montréal. Consultez le ciusss-emtl.gouv.qc.ca pour connaître les emplacements et les horaires.

Nous rappelons que le port du masque est obligatoire pour accéder à tous nos lieux de dépistage.

Finalement, les personnes qui présentent des symptômes d'allure grippale, de gastroentérite ou s'apparentant à la COVID-19 doivent composer le 514 644-4545 pour être dirigées vers la bonne ressource.

SOURCE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Renseignements: Bureau des relations médias: CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Bureau : 514 251-4070, [email protected]

Liens connexes

http://www.hlhl.qc.ca/