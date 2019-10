Nouveau centre d'hébergement et de soins de longue durée de Wendake - Le gouvernement du Québec bonifie de 2,3 M$ le financement destiné au projet

WENDAKE, QC, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, ainsi que la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D'Amours, annoncent aujourd'hui que le montant destiné à financer la construction d'un nouveau centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de 24 lits à Wendake a été revu à la hausse, pour atteindre 9,1 M$, afin de mieux répondre aux besoins du projet et de concrétiser sa réalisation.

Cette bonification fait suite à l'annonce, en juin 2018, du financement de ce projet par le précédent gouvernement, à hauteur de 6,8 M$. Comme les coûts de construction et d'exploitation ont été sous-évalués, le gouvernement actuel a fait le choix de bonifier l'entente de financement de l'ordre de 2,3 M$ afin que le projet réponde à la vision de qualité de soins et de services d'hébergement actuelle. Cet octroi financier permet ainsi d'assurer que le CHSLD de Wendake se développe selon les nouvelles pratiques en matière d'hébergement de soins de longue durée.

Citations :

« Par cet appui renouvelé et bonifié au projet de CHSLD à Wendake, notre gouvernement s'assure d'améliorer l'accès à des services d'hébergement et à des soins de longue durée de qualité pour l'ensemble de la communauté. Nous avons à cœur d'y apporter un soutien revu à la hausse, en adéquation avec la réalité des besoins des gens de Wendake, de leurs aînés et de leurs familles. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je suis très fière de l'appui de notre gouvernement à ce projet porteur pour la communauté de Wendake. Notre participation, de concert avec le Conseil de la Nation huronne-wendat, permettra de mieux soutenir cette offre de service à la population, au bénéfice des aînés, qui pourront demeurer dans leur milieu, près de leur famille et de l'ensemble de leur communauté. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

Faits saillants :

Rappelons que le projet de construction de ce CHSLD de 24 lits fait partie du Projet Tortue, une initiative du Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW) qui vise la création d'un lieu où seront offerts de nombreux services de santé et services sociaux, et dont le CHSLD constitue la seconde phase.

Les changements apportés à l'entente avec le CNHW concernent aussi le budget annuel de fonctionnement accordé au CHSLD, qui passe de 1,2 M$ à 1,8 M$ annuellement.

L'ouverture du CHSLD de Wendake est prévue à l'été 2020.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 456-2756 ; Lauréanne Fontaine, Attachée de presse, de la ministre responsable des Affaires autochtones, 418 582-7701