Nouveau à la piscine du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu : activités de SUP Fitness et SUP Yoga!

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Dès la session d'automne, le Cégep, en collaboration avec OFitness, offrira deux nouvelles activités aquatiques : le SUP Fitness et le SUP Yoga! Les citoyens pourront donc bénéficier d'une programmation aquatique variée qui tient compte de leurs intérêts et des tendances actuelles.

Qu'est-ce que le SUP Fitness et le SUP Yoga?

SUP est une abréviation pour Stand Up Paddle (planche à pagaie). Il s'agit donc de deux activités se déroulant sur une planche de SUP, ancrée à la surface de l'eau.

Le SUP Fitness est un entraînement dynamique visant à développer l'endurance musculaire et cardio-respiratoire, la souplesse, l'agilité et l'équilibre des participants. Le but du cours est la mise en forme des personnes par un circuit d'exercices par intervalles. Cet entraînement est idéal pour solliciter les muscles de stabilité et ainsi améliorer l'équilibre.

Le SUP Yoga permet aux participants de réaliser une série de postures et d'étirements tout en développant la concentration et l'équilibre. Ce programme vise le développement de la souplesse, du sens de l'équilibre et de la musculation. Ces exercices d'étirement et de yoga permettent aux personnes de connaître et de prendre conscience de leur corps pour un mieux-être.

Bien que se déroulant sur une planche de SUP, les participants doivent savoir nager puisqu'ils seront appelés à être dans l'eau également. Le cours peut se dérouler en partie profonde comme en partie peu profonde.

À qui s'adressent ces cours?

Toutes personnes de 16 ans et plus désireuses d'essayer un nouveau sport, de se tenir en forme ou d'améliorer sa condition physique. Chacune atteint son propre degré de difficulté selon la vitesse de travail, l'amplitude et la vigueur des mouvements; les participants progressent donc en fonction de leur niveau de forme physique, à leur rythme.

Horaire des cours pour l'automne 2019

Tous deux offerts à la piscine du Cégep, les cours de SUP débuteront un peu plus tard que la session d'activité aquatique régulière, qui commence pour sa part le 9 septembre.

SUP Fitness : les lundis, de 20 h 15 à 21 h 10, du 23 septembre au 11 novembre

SUP Yoga : les mardis, de 20 h 15 à 21 h 10, du 24 septembre au 12 novembre

Pour s'inscrire

Les inscriptions pour les activités aquatiques débutent aujourd'hui, le lundi 19 août, à partir de 19 h pour les adultes et de 20 h pour les enfants. Consultez dès maintenant la programmation au https://cstjean-csportif.omnivox.ca pour plus de détails sur l'ensemble des activités.

Programmation complète des activités aquatiques

En plus de ces deux nouveautés, la programmation aquatique de l'automne comptera une grande variété de cours et d'activités pour les bambins, les enfants, les adultes et les aînés. Des cours privés sont également offerts, de même que des cours de formation pour devenir sauveteur ou moniteur en sécurité aquatique.

Trois bassins aquatiques sont mis à la disposition de la population, soit les piscines du Cégep, du complexe sportif Claude-Raymond et de l'école Marie-Rivier. Les activités débuteront le 9 septembre.

Les cours aux enfants : toujours aussi populaires

La session automne demeure une session très populaire pour inscrire les enfants aux cours de natation. L'automne dernier, plus de 2 100 enfants ont suivi des cours de natation de niveaux différents dans les trois piscines intérieures. Le programme de natation et sécurité aquatique de la Croix-Rouge canadienne est offert pour les bambins, les enfants et les adolescents ainsi que le programme d'initiation au plongeon de Plongeon Québec.

Vaste choix d'activités aquatiques pour adultes et aînés

Les intéressés pourront bénéficier d'un vaste choix d'activités de mise en forme qui demeurent toujours très populaires telles que : aquaforme pour adultes et aînés en partie peu profonde, en partie profonde ou en combiné, entraînement des maîtres-nageurs, longueurs-midi, aquaforme prénatal, aquapoussette pour mamans et bébés, etc.

Pour devenir sauveteur ou moniteur

Pour les programmes de formation, nous offrirons cet automne toute la séquence des cours nécessaires pour devenir sauveteur (médaille de bronze, croix de bronze, premiers soins - général/DEA, sauveteur national) ou pour devenir moniteur de natation (moniteur en sécurité aquatique). Nous offrirons également les cours optionnels de forme physique en sauvetage et étoile de bronze.

Les inscriptions se dérouleront par Internet au https://cstjean-csportif.omnivox.ca. Pour plus d'informations, communiquez avec le Service à la communauté du Cégep au 347-5301, poste 2335.

SOURCE Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (Bibliothèque)

Renseignements: Julie Beauchemin, Gestionnaire administrative au Service à la communauté, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, 450 347-5301, poste 2319, julie.beauchemin@cstjean.qc.ca