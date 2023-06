NOUS SOMMES PARALEM - rocioarchitecture et Fichten Soiferman Architectes (FSA) unissent leurs forces

MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - C'est avec une immense fierté que rocioarchitecture et Fichten Soiferman Architectes (FSA) annoncent la mise en commun de leurs équipes et dévoilent Paralem architecture, un collectif unique de visionnaires, de talents créatifs et d'expertises hautement spécialisées.

Fondé en 2010 et dirigé par Rocio H. Venegas et François Beaulieu, architectes seniors et leaders de nouvelle génération, rocioarchitecture crée les tendances dans les secteurs des édifices de bureaux et des complexes multirésidentiels par une architecture inspirée privilégiant une approche sensible qui connecte l'humain à son environnement.

De notoriété affirmée, Fichten Soiferman Architectes (FSA Architecture) se distingue depuis 1982 par un riche historique de réalisations prestigieuses aux enjeux techniques complexes dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'aéroportuaire et de l'institutionnel.

Ensemble, ils concentrent en un seul pôle un bassin exceptionnel de professionnels émérites cumulant plus de 1 000 réalisations sur plus de 40 ans d'expérience. Bénéficiant à la fois d'une agilité toute nouvelle et d'une somme impressionnante d'expertises transversales, Paralem se positionne en créateur d'exception capable de réaliser les projets les plus novateurs, complexes et ambitieux, tant dans le secteur public que privé. Son siège social est situé à Montréal.

« Paralem regroupe une équipe ayant fait sa marque dans de nombreux secteurs d'activités. S'appuyant sur des talents en conception, un haut niveau de compétences techniques, une vision commune inspirante et des valeurs fortes, nous nous engageons ensemble dans le développement responsable d'espaces novateurs à grande valeur ajoutée pour nos clients et la collectivité. Cette alliance est l'évolution naturelle de deux firmes aux forces parfaitement complémentaires et soucieuses de donner vie aux idées qui nous font avancer collectivement vers un monde plus vert, plus vrai et plus beau. Paralem nous permettra de prendre encore davantage notre place sur le marché avec une offre de services encore plus vaste et une philosophie inchangée, toujours axée sur l'écoute et le succès de nos clients. Je suis très fier de ce que l'entreprise est devenue. De grands projets s'annoncent et nous sommes prêts à poursuivre plusieurs années encore », souligne Rocio H. Venegas, architecte associée, Paralem.

« Paralem prend naissance sur des bases solides, avec l'ambition d'accompagner ses clients dans une grande variété de secteurs, dont l'éducation, la santé, les milieux de vie, les milieux de travail, les espaces publics, la mobilité durable et la revitalisation du patrimoine bâti. Aujourd'hui, notre équipe est forte de l'apport d'experts de haut calibre à l'œuvre dans une grande variété de spécialités. Notre équipe partage un savoir-faire démontré. Notre créativité dans la recherche de solutions ingénieuses et le sens critique que nous déployons avec rigueur entoure nos clients d'une expertise rassurante qui facilite la prise de décision et l'avancement des projets. Nous sommes préoccupés par la qualité de l'espace, la durabilité, et surtout, l'humain et son bien-être. Cette vision commune nous portera encore longtemps et conduira à bien d'autres réalisations à impact positif », souligne François Beaulieu, architecte associé, Paralem.

Paralem.

Un nom imaginatif, distinctif, avant-gardiste, esthétique, urbain et porteur de la promesse de toute une équipe : créer des espaces mettant l'humain et son environnement en résonance.

Cette démarche s'accompagne bien sûr de la mise en ligne d'un nouveau site Internet présentant la vision, l'approche et la liste complète des champs d'expertise de l'équipe.

