Nous l'Internet - Les Canadiens appelés à se prononcer sur l'avenir d'Internet

MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les francophones du Canada sont invités à participer au plus grand dialogue citoyen mondial jamais organisé sur l'avenir de l'Internet, les 23 et 24 octobre prochains.

Il s'agit d'une occasion unique pour eux d'exprimer leur vision de l'avenir de l'Internet à travers différents enjeux comme l'identité numérique, la cybersécurité, l'information à l'ère du numérique, ainsi que l'intelligence artificielle.

Initié par l'organisation française Missions Publiques, ce dialogue virtuel mondial se tient ce mois-ci dans 70 pays et vise à faire naître une parole citoyenne au sujet de l'avenir du numérique, un sujet qui prend une ampleur nouvelle alors que sévit une pandémie à l'échelle planétaire.

La population canadienne est invitée à s'inscrire dès maintenant pour y participer. 100 participants de chaque pays sont invités à acquérir de nouvelles connaissances, discuter et décider de ce qui fera d'Internet un meilleur outil pour les années à venir.

Cette délibération mondiale permettra d'élaborer des recommandations qui seront soumises à différentes instances décisionnelles. Les résultats des délibérations seront soumis au Forum Québécois sur la Gouvernance d'Internet et ses équivalents aux niveaux canadien et international.

Le volet francophone du Forum est organisé par eQualitie en collaboration avec le chapitre québécois de l'Internet Society et la Fondation SecDev.

Pour Dmitri Vitaliev, directeur d'eQualitie, « les enjeux du développement des technologies imposent de faire renaître la confiance entre les citoyens et les décideurs. C'est pourquoi les modes de gouvernance doivent devenir plus inclusifs pour s'adapter aux défis à venir. »

« Nous l'Internet - We, the Internet » est coordonné par une coalition de partenaires mondiaux tels que la Commission européenne, l'UNESCO, l'Internet Society, la Wikimedia Foundation, la World Wide Web Foundation, ainsi que les gouvernements suisses et allemands, notamment.

Pour s'inscrire : https://equalit.ie/nous-linternet/

