Nous autres : d'une série balado à une exposition sur le vivre ensemble à découvrir à l'Assemblée nationale!

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dès le 29 mars, et jusqu'au 28 avril, la programmation citoyenne de l'Assemblée nationale accueille l'exposition Nous autres, pour éveiller des réflexions et animer des discussions nécessaires sur le vivre ensemble. Produite par les membres de la Démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l'INM en collaboration avec le collectif Noor, cette série balado mise sur des échanges colorés au sujet d'enjeux actuels tels le racisme, les privilèges, l'exclusion et la confiance envers les institutions publiques. À travers le partage de leurs expériences, les jeunes ouvrent la réflexion et soulèvent des questions pertinentes sur l'avenir de la société québécoise.

Les citoyennes et citoyens sont invités à visiter l'exposition Nous autres gratuitement à l'Agora de l'Assemblée nationale. Au menu: une série de portraits des jeunes participant au projet et une station d'écoute pour découvrir la série balado. Cette exposition se veut également une belle opportunité pour les élues et élus de l'Assemblée nationale de découvrir les réflexions des jeunes Québécoises et Québécois sur les enjeux du vivre ensemble.

Produit dans le cadre de la Démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l'INM avec le collectif Noor, le balado Nous autres est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Les deux premières saisons peuvent être écoutées sur le site inm.qc.ca/nousautres/, et la troisième saison sera disponible dès mai prochain.

« Projet phare de la Démarche Jeunesse sur le vivre ensemble, le balado Nous autres nous permet de réfléchir à cette question essentielle qu'est le vivre ensemble. Il donne une place de choix à des jeunes pour diriger la conversation, interroger les idées reçues et mener toutes ces réflexions plus loin. »

- Sophie Racine Méndez, chargée de projet de la Démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l'INM

« Voilà un projet qui incarne la mission de l'INM. Créer des espaces de réflexion, ouvrir le débat et porter la parole des jeunes, c'est ce qui nous anime. Que la parole des jeunes soit à l'honneur à l'Assemblée nationale est la meilleure reconnaissance qu'on aurait pu souhaiter pour eux. Espérons que cela saura inspirer toutes les personnes qui visiteront cette exposition.»

- Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l'INM

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

