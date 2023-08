Nourrir les ambitions de la Boulangerie St-Méthode

ADSTOCK, QC, le 17 août 2023 /CNW/ - Boulangerie St-Méthode (boulangerie), fleuron québécois dans le secteur du pain frais et savoureux, entreprend le renforcement de sa position de chef de file dans le secteur du pain santé à valeur ajoutée en poursuivant son développement du marché pancanadien et américain. Afin de consolider sa position de leader sur le marché québécois et accélérer sa croissance, l'entreprise évalue la possibilité de s'associer à différents partenaires d'affaires.

« De nouveaux partenaires permettront à Boulangerie St-Méthode d'entamer nos projets de développement du côté du marché de l'Ontario et des États-Unis. Ce sont des marchés à notre portée de main pour lesquels les consommateurs se montrent déjà intéressés par nos pains », déclare Benoit Faucher, président de Boulangerie St-Méthode. « Depuis le début de son histoire, Boulangerie St-Méthode a toujours su trouver les meilleurs ingrédients pour en faire une recette gagnante. Notre apport à l'économie québécoise représente une grande source de fierté et nous poursuivons dans cette direction », renchérit-il.

Faits saillants à propos de Boulangerie St-Méthode

Boulangerie St-Méthode est l'un des employeurs les plus importants pour la région de Chaudière-Appalaches.

L'entreprise emploie plus de 300 personnes, en plus de 100 distributeurs.

En 2018, c'est un montant 14 millions $ qui a été investi dans la modernisation de l'usine d' Adstock , notamment pour des projets d'automatisation.

, notamment pour des projets d'automatisation. Pour l'année 2022, la boulangerie a généré un chiffre d'affaires de 100 millions $.

Depuis 2009, la boulangerie mise sur le développement de la filière agriculture du Québec.

Les pains sont cuisinés avec des farines de blé entier du Québec, contribuant ainsi au développement économique de la province.

Boulangerie St-Méthode est une entreprise familiale à propriété 100% québécoise.

À propos de la Boulangerie St-Méthode

C'est en 1947 qu'est fondée la Boulangerie St-Méthode par Joseph Faucher et son épouse Mariette Robert. Grâce à une passion et une énergie commune, et en dépit de leurs faibles moyens financiers, ils mettent sur pied une entreprise encore prospère à ce jour, soit plus de 75 ans après sa création.

Fleuron québécois, la Boulangerie distribue aujourd'hui trois gammes de produits santé partout dans la province : La récolte de St-Méthode, Les Grains St-Méthode ainsi que Le Campagnolo de St-Méthode à l'huile d'olive.

SOURCE Boulangerie-St-Méthode

Renseignements: Renseignements médias: Marie-Michelle Chartier, Directrice - Communications corporatives, Arsenal conseils, 514 435-7208, [email protected]