Notre-Dame-des-Pins - Amorce des étapes en vue du rehaussement de la sécurité sur le pont du Père-Antonio-Poulin

SAINT-GEORGES, QC, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les étapes préalables à l'ajout de dispositifs visant à rehausser la sécurité sur le pont du Père-Antonio-Poulin et aux abords de ce dernier sont amorcées. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, confirment leur engagement à poursuivre les actions en ce sens et souhaitent ainsi rassurer les résidentes et résidents du secteur.

Les analyses permettront de valider l'ensemble du projet et, le cas échéant, d'évaluer les investissements requis et de préparer les plans et devis pour l'installation de dispositifs tels que des barrières de sécurité dans un horizon de 18 mois.

« La sécurité des citoyennes et des citoyens est au cœur de toutes les décisions de notre gouvernement. C'est pourquoi il est essentiel d'entreprendre les analyses requises sans tarder. Les usagers de la route et la population du secteur peuvent être certains que nous ferons les modifications nécessaires pour qu'ils aient accès à une infrastructure sécuritaire et de qualité. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Il s'agit d'un moment important pour la sécurisation du pont du Père-Antonio-Poulin et je compte bien suivre de près chacune des étapes jusqu'à la mise en place des barrières de sécurité. Mes concitoyennes et concitoyens de Notre-Dame-des-Pins et de la Beauce méritent des infrastructures sécuritaires, et nous passons à l'action. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Le pont du Père-Antonio-Poulin est situé sur l'autoroute 73.

Il est ouvert à la circulation depuis 2015 et s'étend sur une distance de 326 mètres.

s'étend sur une distance de 326 mètres. Il surplombe la 34e Rue et la route Bernard ainsi que la rivière Gilbert, à Notre-Dame-des-Pins .

