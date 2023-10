Les baristas raffolent de sa capacité à mousser et à se mélanger au café.

TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Les Canadiens ont de quoi se réjouir pour leurs pauses café cet automne.

NotCo, l'entreprise de technologie alimentaire internationale dotée d'une technologie d'intelligence artificielle brevetée révolutionnaire nommée Giuseppe, a dévoilé aujourd'hui le lancement canadien de sa première boisson à base de plantes pour le café, NotMilkMC Barista. Fabriqué à partir d'un mélange unique de pois chiches et d'avoine, NotMilkMC Barista offre aux clients une option végétale plus crémeuse et plus mousseuse pour les cafés et les thés.

NotCo révolutionne votre café avec le lancement de NotMilk(MC) Barista (Groupe CNW/NotCo)

Comme tous les produits NotCo, la recette de NotMilkMC Barista a été créée par Giuseppe en collaboration avec l'équipe de chefs d'IA et d'experts en recherche et développement chez NotCo, qui analysent la structure moléculaire des produits d'origine animale afin d'en imiter leur saveur, leur texture et leur fonctionnalité à l'aide d'ingrédients exclusivement à base de plantes. En plus d'être ultra-lisse et délicieuse, NotMilkMC Barista forme une belle mousse dans les boissons chaudes et froides, tient bien en place pour le latte art et ne contient que 4 g de sucre par 250 ml.

« Les commentaires que nous avons reçus sur NotMilkMC Barista ont été extrêmement positifs, avec les baristas qui raffolent de sa texture crémeuse et de sa capacité à former une belle mousse dans les cafés artisanaux », affirme Andre Manuel, directeur général de NotCo Canada. « Les gens sont vraiment surpris de voir les résultats, offrant une expérience qui rappelle celle du lait de vache, sans faire de compromis sur le goût. C'est le substitut sans produits laitiers qu'il manquait sur le marché. »

Quatrième produit NotCo à être lancé au Canada, NotMilkMC Barista sera bientôt disponible dans certaines épiceries à travers le pays, notamment chez Save on Foods et Longos. Avec sa longue durée de conservation pour des raisons pratiques, NotMilkMC Barista s'étend activement dans le secteur de la restauration dans le but d'offrir une délicieuse option performante aux amateurs de café à base de plantes. C'est le complément idéal à tout café, bistro ou restaurant qui offre une expérience de café exceptionnelle.

Sur le plan international, NotCo poursuit l'expansion de ses marchés à base de plantes grâce à des partenariats avec Burger King, Dunkin Donuts, Starbucks et Papa Johns. En plus des secteurs de la restauration et de la vente au détail, NotCo dispose d'une unité B2B qui permet, entre autres, aux marques de produits de consommation et aux fournisseurs d'ingrédients d'innover à l'aide de la plateforme NotCo. NotCo a notamment annoncé des partenariats avec Kraft Heinz et Mars dans le cadre de cette unité.

À PROPOS DE NOTCO

NotCo est un leader de l'industrie de la technologie alimentaire en pleine croissance et la seule entreprise internationale qui perturbe à la fois des secteurs importants de l'alimentation et des boissons, y compris les produits laitiers, les œufs et la viande. NotCo a lancé des produits, notamment NotMilkMC, NotBurgerMC, NotMeatMC, NotChickenMC, NotIceCreamMC et NotMayoMC aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Argentine, au Chili, au Mexique, au Pérou et en Colombie pour devenir, en moins de trois ans, l'entreprise de technologie alimentaire à la croissance la plus rapide en Amérique latine. NotCo emploie une technologie d'intelligence artificielle exclusive, Giuseppe, qui associe les protéines animales à leurs équivalents idéaux parmi des milliers d'ingrédients à base de plantes. Cette technologie exclusive permet à NotCo d'être un outil puissant pour l'innovation alimentaire et des boissons en collaborant avec d'autres entreprises dans le but d'accélérer l'évolution de l'industrie alimentaire. Au Canada, les produits NotMilkMC, NotBurgerMC et NotChickenMC sont actuellement disponibles dans certaines épiceries à l'échelle nationale, notamment les magasins de la bannière Loblaw, Sobeys, Metro, IGA, Save on Foods et plus encore. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.notco.com/ca-fr.

