Nos vieux frigos seront pris en charge par les vendeurs d'électroménagers : le Québec fait un pas de plus pour lutter contre les changements climatiques!

MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Réseau Environnement salue la décision du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charrette, de modifier le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises. Il s'agit là d'un des gestes les plus importants pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre très dangereux pour le climat.

À partir de maintenant, le Ministère soumet les vendeurs de réfrigérateurs et autres appareils réfrigérants à l'obligation de disposer des gaz et des mousses polluantes inclus dans ces appareils électroménagers.

Cet ajout à la responsabilité élargie des producteurs (REP) devrait permettre annuellement la réduction de plus de 200 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre (GES), soit l'équivalent de ce que 60 000 voitures émettent par année.

Comme le mentionnait Réseau Environnement le 2 octobre dernier, le traitement de ces gaz et mousses est considéré comme le moyen le plus important pour lutter contre les changements climatiques. Actuellement, seulement 10 % de ces gaz sont recyclés au Québec même si leur recyclage a été évalué comme la première action à entreprendre face aux changements climatiques, solution ayant le plus d'impact sur une période de 30 ans d'après le projet « DRAWDOWN».

La modification du projet de règlement a donc le potentiel de réduire significativement les émissions de GES et de contribuer concrètement à la lutte contre les changements climatiques.

Mme Christiane Pelchat, présidente et directrice générale de Réseau Environnement, a tenu à souligner le « caractère fondamental de cette mesure. Nous avions écrit au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à ce sujet début octobre. Nous sommes très heureux de ce dénouement. »

À propos de Réseau Environnement

Actif depuis 50 ans, Réseau Environnement regroupe des spécialistes de l'environnement, gens d'affaires, municipalités et industries du Québec afin d'assurer, dans une perspective de développement durable, l'avancement des technologies et de la science, la promotion des expertises et le soutien des activités en environnement, en favorisant et en encourageant les échanges techniques et commerciaux, la diffusion des connaissances techniques, le suivi de la réglementation, la représentation auprès des décideurs et l'assistance auprès des marchés internes et externes.

SOURCE Réseau Environnement

Renseignements: Christophe Massamba, Directeur Communications, marketing et partenariats, Réseau Environnement, cmassamba@reseau-environnement.com, 514-553-3124

Related Links

https://www.reseau-environnement.com/