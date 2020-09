Nos écoles respirent grâce aux Classes Natures de Bonneville

Depuis les dernières années, le Québec se trouve dans un contexte où les écoles débordent. Avec les nouvelles normes de distanciation sociale, le manque d'espace devient flagrant. En effet, le ministère de l'Éducation doit trouver des solutions concrètes afin de respecter ces nouvelles mesures dans ses classes et ainsi assurer la sécurité des élèves et du corps enseignant.

Pour répondre au besoin initial de classes évolutives, les Industries Bonneville ont créé La Classe Nature - des espaces réfléchis et réutilisables, qui favorisent l'apprentissage! La Classe Nature a de quoi donner un nouveau souffle à la salle de classe originale. Ces bâtiments modulables sont conçus pour être rattachés à pratiquement toutes les écoles du Québec en quelques semaines seulement, et peuvent être agrandis ou déplacés, selon le besoin.

En plus d'ajouter de l'espace fonctionnel, ces nouvelles Classes Natures se caractérisent par la lumière naturelle abondante et une architecture moderne, mettant en valeur l'utilisation du bois et offrant ainsi un environnement chaleureux, sain et stimulant.

Une étude britannique récemment publiée dans le Devoir révèle que « L'environnement physique d'une classe peut avoir un impact de l'ordre de 16 % sur les résultats des élèves en mathématique, en lecture et en écriture ». Les Classes Natures répondent non seulement aux nouveaux critères d'établissements scolaires, mais leur conception et choix de matériaux suivent des critères qui ont été reconnus pour favoriser l'enseignement et l'apprentissage.

La Classe Nature :

Design & implantation sur mesure. Intégration harmonieuse au bâtiment existant. Fenestration abondante & maximisation de lumière naturelle. Promotion du bois et des ressources québécoises. Réalisation et installation rapides.

À propos des Industries Bonneville

Entreprise familiale qui a pour mission de créer, bâtir et offrir des concepts d'habitation uniques qui défient les nouvelles tendances avec des techniques de construction avant-gardistes. Avec 60 ans d'expérience et plus de 40 000 réalisations, les Industries Bonneville est le leader dans le domaine de la maison usinée.

