MONTRÉAL, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Norwell Santé Grand Public inc. (« Norwell »), une entreprise qui vise à aider les Canadiens avec leurs besoins en matière de santé et de bien-être en offrant des solutions en vente libre fiables et cliniquement éprouvées, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un accord avec Boyd Pharmaceuticals (« Boyd) en vue d'acquérir son portefeuille d'actifs. Conséquemment à cette transaction, Norwell deviendra propriétaire des marques Colace, Colace Glycerin, Dequadin, Allenburys et Gelusil au Canada.

Cette acquisition est une bonne addition stratégique avec la gamme de marques des secteurs « gastroentérologie » et « toux et rhume », lesquels comprennent des marques phares telles que Lax-A-Day, Rhinaris et Helixia. Elle représente une étape importante, en renforçant son positionnement dans ces catégories et en fournissant une bonne plateforme pour une croissance accélérée.

« Boyd Pharmaceuticals a travaillé fort pour bâtir ses marques au fil des ans, et nous sommes persuadés que cette acquisition soutient la vision et les objectifs de Norwell visant à accélérer la croissance des catégories au sein des segments des consommateurs auxquels nous participons », a énoncé David Bloom, directeur général de Norwell.

Norwell est engagée à faire perdurer l'héritage de ces marques, en tirant parti de son expertise commerciale, ses ressources et son efficience opérationnelle à favoriser une croissance durable et à trouver de nouvelles opportunités. Nous sommes heureux d'accueillir ces marques de confiance dans notre famille et de continuer à offrir des produits et des services de haute qualité à nos consommateurs, nos patients et nos clients.

À PROPOS DE NORWELL SANTÉ GRAND PUBLIC INC.

Norwell Santé Grand Public inc. est une entreprise autonome de soins de santé grand public qui possède l'agilité et la flexibilité nécessaires pour stimuler la croissance dans la catégorie des produits en vente libre. La vision de Norwell Santé Grand Public est d'aider les Canadiens à satisfaire leurs besoins en matière de santé et de mieux-être en offrant des solutions en vente libre fiables et cliniquement éprouvées. La gamme de marques de Norwell comprend Lax-A-Day, Hemovel, Cystoplus, Cromolyn, Helixia et Rhinaris. Toutes les marques de Norwell ont la confiance de nos patients, consommateurs, professionnels de la santé canadiens et clients. La mission de Norwell est d'offrir ces solutions avec une approche axée sur la connaissance, la précision, l'innovation, l'agilité et la collaboration. Norwell est une entreprise affiliée de Pharmascience, qui est le 1er fabricant pharmaceutique de propriété Canadienne et qui possède une présence internationale dans 50 pays.

SOURCE Norwell Consumer Healthcare Inc. (“Norwell”)

Renseignements: [email protected]