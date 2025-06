La troisième édition de l'enquête menée auprès de membres de la haute direction montre que les acteurs du secteur se tournent vers les opérations régionales et que l'investissement dans l'IA continue de gagner du terrain.

TORONTO, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le cabinet d'avocats mondial Norton Rose Fulbright, en collaboration avec Mergermarket, publie la troisième édition annuelle de son Rapport sur les risques et tendances en matière de fusions et acquisitions à l'échelle mondiale (en anglais seulement). Ce rapport analyse les tendances qui façonnent les opérations dans le monde entier et s'appuie sur une enquête menée auprès de 200 membres de la haute direction au cours des premier et deuxième trimestres de l'année.

Les personnes sondées étaient des membres de la haute direction de multinationales (100), de grandes sociétés de capital-investissement (50) et de grandes banques d'investissement (50) qui ont participé à des fusions et acquisitions dans plusieurs régions et secteurs au cours des deux dernières années. Les résultats, anonymisés et analysés par Mergermarket, sont présentés de manière consolidée.

Voici les principales conclusions du rapport :

La volatilité actuelle perturbe les acteurs du secteur : Au premier trimestre de 2025, 53 % des personnes sondées prévoyaient une hausse des fusions et acquisitions au sein de leur organisation par rapport à 2024. Toutefois, les turbulences du marché provoquées par les annonces de « tarifs réciproques » ont renversé cette opinion. En réponse à une question complémentaire sur ce sujet, plus des deux tiers des personnes sondées ont indiqué que l'escalade des tensions commerciales avait entraîné une baisse de leur penchant pour les fusions et acquisitions.

: Au premier trimestre de 2025, 53 % des personnes sondées prévoyaient une hausse des fusions et acquisitions au sein de leur organisation par rapport à 2024. Toutefois, les turbulences du marché provoquées par les annonces de « tarifs réciproques » ont renversé cette opinion. En réponse à une question complémentaire sur ce sujet, plus des deux tiers des personnes sondées ont indiqué que l'escalade des tensions commerciales avait entraîné une baisse de leur penchant pour les fusions et acquisitions. La popularité des assurances souscrites dans le cadre d'opérations devrait monter en flèche : Près de 65 % des personnes sondées s'attendent à une augmentation de l'utilisation de l'assurance déclarations et garanties (ADG) en 2025 par rapport à 2024, et 37 % d'entre elles prévoient une hausse significative (contre 26 % dans l'enquête précédente). Cette tendance est observée dans tous les marchés à l'échelle mondiale et plus particulièrement au Moyen-Orient et en Asie du Sud et du Sud-Est, où plus de 45 % des personnes sondées prévoient une augmentation significative de l'utilisation de l'ADG.

: Près de 65 % des personnes sondées s'attendent à une augmentation de l'utilisation de l'assurance déclarations et garanties (ADG) en 2025 par rapport à 37 % d'entre elles prévoient une hausse significative (contre 26 % dans l'enquête précédente). Cette tendance est observée dans tous les marchés à l'échelle mondiale et plus particulièrement au Moyen-Orient et en Asie du Sud et du Sud-Est, où plus de 45 % des personnes sondées prévoient une augmentation significative de l'utilisation de l'ADG. Les acteurs du secteur s'empressent d'intégrer l'IA : Cinquante et un pour cent des personnes interrogées ont acquis une entreprise d'IA et utilisent cette technologie à différentes étapes de leurs opérations de fusion et acquisition, de la recherche d'opérations à la vérification diligente. En outre, 46 % déclarent être activement à la recherche d'une entreprise d'IA à court terme. Dans l'enquête précédente, en 2024, seulement 33 % des personnes sondées avaient exprimé cet intérêt.

d'IA d'IA Les acquéreurs stratégiques se concentrent sur des cibles nationales : Les personnes sondées s'attendent à ce que les acquéreurs stratégiques nationaux deviennent les acquéreurs les plus actifs en 2025. Cette tendance est particulièrement prononcée dans les marchés émergents, notamment en Amérique latine (74 %), en Afrique (61 %) et en Asie du Sud et du Sud-Est (57 %).

: Les personnes sondées s'attendent à ce que les acquéreurs stratégiques nationaux deviennent les acquéreurs les plus actifs en 2025. Cette tendance est particulièrement prononcée dans les marchés émergents, notamment en Amérique latine (74 %), en Afrique (61 %) et en Asie du Sud et du Sud-Est (57 %). Le crédit privé contribue à combler les déficits de financement : À l'échelle mondiale, 35 % des personnes sondées s'attendent à ce qu'il devienne plus difficile d'obtenir un financement lié aux fusions et acquisitions en 2025 par rapport à 2024. Un quart des personnes interrogées estiment que le crédit privé sera la forme de financement la plus importante pour les opérations de fusion et acquisition au cours des deux prochaines années. Les personnes interrogées s'accordent aussi pour dire que ce type de financement gagne en importance, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

Les sociétés de capital-investissement sont prêtes à faire usage de leurs réserves de trésorerie : Quarante-quatre pour cent des personnes sondées s'attendent à ce que les investisseurs privés nationaux figurent parmi les acquéreurs les plus actifs sur le marché des opérations en 2025. Selon celles-ci, leur présence devrait se faire sentir sur l'ensemble des marchés, particulièrement en Asie du Sud et du Sud-Est (49 %). Les investisseurs internationaux, quant à eux, devraient être particulièrement actifs en Asie de l'Est (41 %), ainsi qu'en Europe (41 %) et en Australie et Nouvelle-Zélande (43 %).

Raj Karia, chef mondial, Droit des sociétés, fusions et acquisitions et valeurs mobilières chez Norton Rose Fulbright, a déclaré :

« Nous observons une évolution marquée dans l'approche de nos clients en matière de fusions et acquisitions, qui mettent l'accent sur une planification de plus en plus stratégique et délibérée. Le rapport de cette année témoigne de cette évolution : les tensions commerciales, les pressions financières et la surveillance réglementaire accrue influencent fortement la manière dont les opérations sont structurées et exécutées. »

L'équipe mondiale Droit des sociétés, fusions et acquisitions et valeurs mobilières de Norton Rose Fulbright fournit des conseils juridiques pratiques axés sur les affaires dans tous les domaines, y compris les opérations publiques, les opérations de fermeture du capital, les processus d'examen stratégique, les coentreprises, les acquisitions et aliénations, les opérations sur les marchés des capitaux propres et des capitaux d'emprunt, la gouvernance, la conformité, ainsi que les questions plus générales touchant le droit commercial et le droit des sociétés. Plus de 450 associés et associées en fusions et acquisitions et 700 autres avocats et avocates affectés aux opérations dans le monde entier offrent des conseils dans le cadre de certaines des opérations les plus médiatisées, les plus complexes et les plus importantes sur le marché.

