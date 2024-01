Northvolt - Le Parti Québécois réitère sa demande pour que Northvolt soit soumis au BAPE et exige davantage de transparence

QUÉBEC, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Environnement et de Lutte contre les changements climatiques, ainsi que son collègue Pascal Paradis, député de Jean-Talon et porte-parole en Énergie, demandent à nouveau que le projet Northvolt soit soumis à un examen complet du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Ils demandent également davantage de transparence du gouvernement dans ce dossier, que ce dernier qualifie lui-même de plus gros projet industriel de l'histoire du Québec.

EN BREF

Le Parti Québécois demande que l'ensemble du projet soit soumis au BAPE

Les citoyens du Québec, dont les impôts financent largement ce projet, doivent avoir l'heure juste sur les impacts environnementaux, économiques et industriels du projet;

Le Parti Québécois demande plus de transparence de la part du gouvernement

Le Parti québécois dénonce l'octroi aujourd'hui à l'entreprise Northvolt d'un permis de détruire de nombreux écosystèmes et des hectares de milieux humides, dans un temps record et sans consultation du BAPE. Les conditions imposées demeurent floues et le plan de compensation reste à définir d'ici 3 ans.

« Le gouvernement se doit de rendre des comptes à la population. Lorsque des investissements de fonds publics de cette ampleur sont prévus, c'est la moindre des choses. Pourquoi la CAQ semble-t-elle vouloir soustraire ce projet à l'examen public? Pourquoi bulldozer les processus en même temps que les habitats naturels en mettant ce mégaprojet industriel au-dessus des lois? Une pleine évaluation du BAPE permettrait à tous de comprendre les enjeux environnementaux engendrés par la construction de cette usine. C'est que le Parti Québécois redemande », explique Joël Arseneau, porte-parole du Parti Québécois en Environnement.

Pour le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti-Québécois en Énergie, le manque de transparence du gouvernement dans un dossier aussi important que la filière batterie est inacceptable et n'est pas sans rappeler la manière de procéder dans de nombreux dossiers.

« Les citoyens et les citoyennes ont le droit d'avoir accès à de l'information complète et indépendante afin de mieux comprendre les enjeux soulevés par la construction et l'implantation de ce projet », estime Pascal Paradis. « Et ces enjeux s'accumulent, tant en matière d'accès à l'information que de protection de l'environnement ou de retombées économiques du projet… Le gouvernement doit se ressaisir et cesser de tenir les citoyens et les médias dans le noir concernant le projet Northvolt. L'intérêt public passe par l'information du public », estime le député péquiste.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

