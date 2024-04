Northvolt a déposé l'avis de projet amorçant la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement de Revolt, son usine de recyclage

MONTRÉAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - Northvolt a déposé un avis de projet au ministère de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCP), une première étape dans le processus menant à la tenue de consultations publiques du BAPE sur Revolt, l'usine de recyclage de batteries de Northvolt.

Un projet dont la production annuelle atteint ou dépasse les seuils prévus à la réglementation est assujetti à la Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. La première étape de cette procédure consiste à déposer un avis y présentant la nature du projet. Northvolt s'attend ensuite à recevoir une directive du ministère dans laquelle sont précisés les éléments que doit contenir son étude d'impact. Northvolt est en attente de cette directive.

Northvolt prévoit soumettre l'étude d'impact environnementale concernant Revolt d'ici la fin de l'année 2024 et souhaite pouvoir présenter son projet et répondre aux questions du public dans le cadre des audiences du BAPE au printemps 2025. Selon l'échéancier, le début des travaux de l'usine Revolt doit s'effectuer à l'automne 2025.

L'avis de projet est disponible ici. Cet avis détaille le projet, ses objectifs, le site retenu pour la réalisation de activités, un sommaire des activités d'information et consultation réalisées jusqu'à maintenant ainsi que celles à venir, et les principaux enjeux et impacts appréhendés.

Dans le cadre de l'avis, Northvolt a documenté les impacts potentiels des activités de construction et d'exploitation sur les composantes du milieu physique, biologique et humain. Chacun des impacts devra faire l'objet d'une analyse approfondie.

Le recyclage - essentiel pour boucler la boucle de la batterie

Le recyclage est une partie essentielle du modèle de Northvolt, qui souhaite produire les batteries les plus vertes au monde.

En récupérant les batteries usagées et les rejets de production, Revolt réduit la demande en matières premières extraites du sol et rapproche Northvolt de son objectif : des batteries fabriquées à 50% de matériaux recyclés en 2030.

Grâce au recyclage, Northvolt a l'ambition à l'horizon 2030 de réduire de 90% les émissions de CO 2 sur l'ensemble du cycle de vie de la batterie, comparativement à la référence du marché.

Aucune batterie n'est éternelle. Mais comme elles contiennent des matériaux recyclables à l'infini, elles ont toujours une valeur même en fin de vie. En récupérant les batteries usagées et les rejets de production et en recyclant leur contenu à plus de 95%, Revolt réduit la demande de matières premières issues du sol.

L'objectif de Revolt est de bâtir un modèle durable de recyclage des batteries à grande échelle, sans coût environnemental significatif - par exemple en termes d'émissions ou de rejets.

Le procédé de recyclage comprend quatre étapes : la décharge électrique de la batterie, le démantèlement des pièces, le concassage et le triage et l'hydrométallurgie, un procédé qui permet de récupérer les matières premières.

À propos de Northvolt

Northvolt a été fondée en 2016 à Stockholm, en Suède. Pionnière d'un modèle durable pour la fabrication de batteries, l'entreprise développe des capacités de production pour répondre à des commandes de 55 milliards de dollars de la part de clients clés, dont BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars et le groupe Volkswagen. Northvolt emploie actuellement 5 500 personnes, livrant des batteries depuis sa première giga-usine Northvolt Ett, située à Skellefteå, en Suède, et depuis son campus de R&D et d'industrialisation Northvolt Labs, à Västerås, en Suède. L'entreprise a aussi des projets en cours et des coentreprises en Allemagne, en Norvège, en Pologne, au Portugal, aux États-Unis et au Canada.

